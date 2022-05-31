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  4. СБУ викрила в «Укроборонпромі» любителя «руского міра»
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    Новини

    СБУ викрила в «Укроборонпромі» любителя «руского міра»

    Ім'я зрадника не розголошується&nbsp; - СБУ викрила в «Укроборонпромі» любителя «руского міра»
    Ім'я зрадника не розголошується 
    скріншот з відео

    Фігурант звертався до президента РФ з проханням надати йому російське громадянство

    У Києві правоохоронці викрили співробітника одного з підприємств «Укроборонпрому», який активно агітував за Росію та виправдовував її повномасштабне вторгнення. Про це йдеться на сторінці Служби безпеки України у Facebook.

    Російського колаборанта спіймали у столиці. Він працював на одному з підприємств «Укроборонпрому» і при цьому агітував за Москву.

    Як встановило слідство, чоловік публічно виправдовував військові злочини російських окупантів і закликав колег підтримати армію ворога. При цьому він неодноразово звертався до президента РФ з проханням надати йому російське громадянство.

    Під час обшуків за місцем проживання агітатора правоохоронці виявили електронні носії з прокремлівською пропагандою, а також конструкторську документацію щодо літакобудування.

    За якою статтею Кримінального кодексу України правоохоронці відкрили справу, поки не уточняють. Відомо, що колаборанту оголосили підозру, зараз встановлюються всі деталі щодо його підривної діяльності.

    Нагадаємо, окупанти захопили пять підприємств «Укроборонпрому»

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    Теги: росія окупанти СБУ війна Україна Укроборонпром державна зрада колабораціонізм окупація #stoprussia
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    СБУ викрила в «Укроборонпромі» любителя «руского міра»