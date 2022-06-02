Рашисти обстріляли Слов’янськ: місто залишилось без світла та води

Російські війська продовжують обстрілювати Луганщину. Сьогодні зранку під обстріл потрапив Слов’янськ. Про це повідомив мер міста Вадим Лях у Facebook.

«Черговий недобрий ранок у Слов’янську. На щастя, цього разу внаслідок «прильоту» до приватного сектору обійшлося без жертв і постраждалих», – написав мер.

Через перебиту високовольтну лінію в місті немає світла. Припинено подачу води, яку вчора почало налагоджувати підприємство «Вода Донбасу».

«Найкращим виходом у цій ситуації є евакуація. Бережіть себе. Збирайтеся», – додав Лях.

Нагадаємо, вчора Слов’янськ теж зазнав ракетного удару. Ракетним ударом зруйнувано 3 приватні будинки в одному з мікрорайонів міста. Ще близько десяти дістали пошкоджень.

Триває 99-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Агресор продовжує завдавати ракетних та авіаційних ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури на території України. На Донецькому напрямку противник продовжує вогневе ураження позицій наших військ вздовж всієї лінії зіткнення із мінометів, ствольної та реактивної артилерії.



