Росіяни, бійтеся тепер покидати свою Північну Корею

Це не сам Путін убивав дітей і дорослих в Україні

Росіяни у кожному куточку світу ризикують зустріти когось із України. Когось, хто не пробачить

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Пост на русском для тех россиян, которые по какой-то причине меня читали и по какой-то причине продолжают.

После тех ужасов, которые 2 апреля мир увидел в Буче, которые продолжают «нестись» из Мариуполя, которых, уверена, мы еще насмотримся, после всех смертей – и людей, и животных – бойтесь.

Бойтесь выезжать из своей северной кореи.

Не спешите бежать от отсутствия чизбургеров и прокладок.

Потому что в каждом уголке мира вы рискуете встретить кого-то из Украины. Кого-то, кто не простит.

Не Путин убивал всех этих людей. Детей и взрослых.

Не Путин наполнял сотнями братские могилы.

Не Путин насиловал женщин. Жестко, по несколько человек.

Не Путин воровал для своих баб стиралки и кроссовки.

Не Путин ел наших собак, потому что паек не такой.

Не Путин минировал конюшни из любви к «искусству».

Не Путин расстреливал волонтеров, пытавшихся прорваться в приюты.

Это делал не Путин.

Это делали ваши мужья, ваши сыновья, ваши братья, ваши соседи.

Это делали вы.

И мало кто из нас, увидев эти ужасы хотя бы один раз, забудет о них хоть на мгновение.

Джерело: блог Катерини Пешко

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