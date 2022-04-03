Росіяни, бійтеся тепер покидати свою Північну Корею
Росіяни у кожному куточку світу ризикують зустріти когось із України. Когось, хто не пробачить
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Пост на русском для тех россиян, которые по какой-то причине меня читали и по какой-то причине продолжают.
После тех ужасов, которые 2 апреля мир увидел в Буче, которые продолжают «нестись» из Мариуполя, которых, уверена, мы еще насмотримся, после всех смертей – и людей, и животных – бойтесь.
Бойтесь выезжать из своей северной кореи.
Не спешите бежать от отсутствия чизбургеров и прокладок.
Потому что в каждом уголке мира вы рискуете встретить кого-то из Украины. Кого-то, кто не простит.
Не Путин убивал всех этих людей. Детей и взрослых.
Не Путин наполнял сотнями братские могилы.
Не Путин насиловал женщин. Жестко, по несколько человек.
Не Путин воровал для своих баб стиралки и кроссовки.
Не Путин ел наших собак, потому что паек не такой.
Не Путин минировал конюшни из любви к «искусству».
Не Путин расстреливал волонтеров, пытавшихся прорваться в приюты.
Это делал не Путин.
Это делали ваши мужья, ваши сыновья, ваши братья, ваши соседи.
Это делали вы.
И мало кто из нас, увидев эти ужасы хотя бы один раз, забудет о них хоть на мгновение.
Джерело: блог Катерини Пешко