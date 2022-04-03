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рус
    Думки вголос

    Росіяни, бійтеся тепер покидати свою Північну Корею

    Це не сам Путін убивав дітей і дорослих в Україні - Росіяни, бійтеся тепер покидати свою Північну Корею
    Це не сам Путін убивав дітей і дорослих в Україні

    Росіяни у кожному куточку світу ризикують зустріти когось із України. Когось, хто не пробачить

    Мовою оригіналу

    Пост на русском для тех россиян, которые по какой-то причине меня читали и по какой-то причине продолжают.

    После тех ужасов, которые 2 апреля мир увидел в Буче, которые продолжают «нестись» из Мариуполя, которых, уверена, мы еще насмотримся, после всех смертей – и людей, и животных – бойтесь.

    Бойтесь выезжать из своей северной кореи.

    Не спешите бежать от отсутствия чизбургеров и прокладок.

    Потому что в каждом уголке мира вы рискуете встретить кого-то из Украины. Кого-то, кто не простит.

    Не Путин убивал всех этих людей. Детей и взрослых.

    Не Путин наполнял сотнями братские могилы.

    Не Путин насиловал женщин. Жестко, по несколько человек.

    Не Путин воровал для своих баб стиралки и кроссовки.

    Не Путин ел наших собак, потому что паек не такой.

    Не Путин минировал конюшни из любви к «искусству».

    Не Путин расстреливал волонтеров, пытавшихся прорваться в приюты.

    Это делал не Путин.

    Это делали ваши мужья, ваши сыновья, ваши братья, ваши соседи.

    Это делали вы.

    И мало кто из нас, увидев эти ужасы хотя бы один раз, забудет о них хоть на мгновение.

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    Джерело: блог Катерини Пешко

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Росіяни, бійтеся тепер покидати свою Північну Корею