Рашисти викрали начальника служби охорони навколишнього середовища ЗАЕС

Ігора Квашніна вивезли в невідомому напрямку

Російські загарбники в тимчасово окупованому Енергодарі продовжують викрадати людей. Вчора окупанти викрали начальника служби охорони навколишнього середовища Запорізької атомної електростанції. Про це повідомляє пресслужба «Енергоатому».

«На захопленій російськими військовими Запорізькій атомній електростанції загарбники дестабілізують ситуацію і вдаються до нових методів терору. Вони почали викрадати персонал з ключових керівних позицій ЗАЕС», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вчора, 17 липня, загарбники захопили і вивезли в невідомому напрямку начальника служби охорони навколишнього середовища Ігора Квашніна. На даний момент його місце знаходження не можливо встановити. Дана служба відповідає за безпеку навколишнього середовища АЕС, тобто відсутність забруднення будь-якими речовинами включаючи радіоактивні.

«Вочевидь, наступним кроком окупантів стане чергова провокація. Тож не втрачайте пильності та пам’ятайте: Енергодар та ЗАЕС – це Україна», – додали у підприємстві.

Раніше повідомляється, що в Енергодарі на Запоріжжі окупанти продовжують викрадати містян та працівників ЗАЕС, і це набуває катастрофічних масштабів. Місце перебування частини з них – невідоме. Решта перебувають у дуже важких умовах: їх катують струмом та знущаються як фізично, так і морально.

Також російські загарбники, які перебувають на Запорізькій атомній електростанції, збираються вимкнути охолодження станції, що загрожує ядерній безпеці.