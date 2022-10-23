Рашисти гатили ракетами С-300 по Миколаєву, пошкоджено багатоповерхівки

Ракети влучили в житлові п’ятиповерховий та дев’ятиповерховий будинки

Попередньо відомо про трьох поранених внаслідок обстрілу житлових будинків

У ніч проти 23 жовтня окупанти вчергове обстріляли Миколаїв. Ракети влучили в житлові п’ятиповерховий та дев’ятиповерховий будинки. Про це повідомили в Оперативному командуванні «Південь».

За інформацією командування, по місту окупаційні війська гатили ракетами типу С-300.

«С-300 у п’ятиповерхівку та дев’ятиповерхівку поруч. Розбито автівки, теплотрасу, дитячий майданчик», – ідеться у повідомленні.

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За інформацією обласної військової адміністрації, попередньо відомо про трьох поранених внаслідок обстрілу житлових будинків.

Також, за інформацією ОВА, через обстріл зруйновано складську будівлю. Внаслідок цього одну людину госпіталізовано. На місці влучання виникла пожежа, яку ліквідували підрозділи ДСНС.

Нагадаємо, у ніч на 23 жовтня російські окупанти знову атакували південь країни ударними дронами-камікадзе.