Росіяни вдарили по будинку Кучми на Чернігівщині

Російські окупанти вранці 20 листопада атакували будинок-музей другого президента України Леоніда Кучми в селі Чайкине Новгород-Сіверської громади Чернігівської області. Унаслідок влучання безпілотника в будівлі спалахнула пожежа. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на начальника Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Олександра Селіверстова.

За словами посадовця, російська атака сталася близько 09:50. За попередньою інформацією, окупанти застосували FPV-дрон, який влучив у будинок-музей колишнього глави держави.

Унаслідок удару в будівлі виникла пожежа. Інформації про постраждалих наразі не надходило. Обставини атаки та масштаби пошкоджень встановлюються.

Зазначимо, що Леонід Кучма народився в селі Чайкине на Чернігівщині. На честь другого президента України в населеному пункті назвали вулицю, яка веде до його будинку.

На місці батьківської дерев'яної хати Кучми у 2000–2003 роках звели цегляний особняк. Як повідомляло місцеве видання, площа будівлі становить близько 600 кв. м. Попри те, що з вулиці споруда виглядає двоповерховою, насправді вона має чотири рівні.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про пошкодження трьох мостів Києва внаслідок балістичної атаки. Йдеться про Подільсько-Воскресенський мостовий перехід, Дарницький та Південний мости. Через наслідки обстрілу рух між берегами Дніпра ускладнився, а на окремих переправах запровадили обмеження.

Також «Главком» писав про російський удар по медичному закладу в Шевченківському районі Харкова. Міська влада повідомила про постраждалих та пошкодження лікарняної інфраструктури.

Крім того, внаслідок масованої атаки на Львів загинули двоє людей. У Львівській області також зафіксували пошкодження житлових будинків, автомобілів та енергетичного об'єкта. У Золочівському районі поранення дістав 48-річний чоловік.