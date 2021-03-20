Між Алжиром і Іраком. Україна посіла 110 місце у рейтингу щасливості країн

Україна цього року піднялася на 13 позицій у «Всесвітньому звіті щастя»

Дослідники з’ясовували, як рік пандемії коронавірусу вплинув на добробут людей у 149 державах

Україна посіла 110-те місце в рейтингу щасливості країн – «Всесвітній звіт щастя-2021» (World Happiness Report 2021). Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Дослідники з’ясовували, як рік пандемії коронавірусу вплинув на добробут людей у 149 країнах світу.

Попри той негатив, який принесла з собою коронавірусна пандемія, Україна піднялася на 13 позицій у «Всесвітньому звіті щастя-2021», порівняно зі звітом 2020 року і на 23 порівняно зі звітом 2019 року.

І хоч ситуація із відчуттям щастя, за критеріями дослідників, в Україні істотно покращилася, українці все ще набагато менше почувають себе щасливими, аніж їхні сусіди.

Так, Словаччина займає 34-е місце у рейтингу, Польща – 44-е, Румунія – 46-е, Угорщина – 53-є, Молдова – 65-е, Білорусь – 75-е, Росія – 76-е.

А Україна – на 110-й сходинці, між Алжиром і Іраком.

Четвертий рік поспіль рейтинг щасливих країн у світі очолює Фінляндія.

За нею йдуть Данія, Швейцарія, Ісландія, Нідерланди, Норвегія, Швеція, Люксембург, Нова Зеландія та Австрія.Половина у першій десятці найщасливіших країн – скандинавські.

На найнижчій сходинці – 149-й – Афганістан, у якому ось уже понад чотири десятиліття іде війна. Також у кінці рейтингу п’ять країн Субсахарської Африки – Зімбабве, Руанда, Ботсвана, Лесото та Малаві.

Країни «Групи семи» (G7) з’являються у рейтингу з 13-го місця: Німеччина – 13-е, Канада – 14-е, Велика Британія – 17-е, США– 20-е, Франція – 21-е, Італія – 28-е і Японія – 56-е.

Загалом рейтинг виявився схожим із минулорічним, попри світову коронавірусну пандемію.

«Як не дивно, у середньому, не було спаду в добробуті, якщо вимірювати за оцінками людьми власного життя, – каже Джон Геллівелл, один із дослідників і професор Університету Британської Колумбії в Канаді. – Одне з можливих пояснень полягає в тому, що люди бачать COVID-19 як спільну зовнішню загрозу, що зачіпає всіх, а це викликало більше почуттів солідарності та братерства».

Втім, «Всесвітній звіт щастя-2021» укладався за дещо іншими показниками, ніж у минулі роки.

У багатьох країнах дослідники не змогли провести опитування віч-на-віч, а тому більше зосередилися на рівнях ВВП на душу населення, індексах тривалості життя, благодійності, соціальній підтримці, рівні свободи та сприйняття корупції.

«Всесвітній звіт щастя-2021» спільно розробили провідні дослідницькі інститути, такі, як Мережа рішень для сталого розвитку при ООН, Центр сталого розвитку Колумбійського університету та Дослідницький центр добробуту Оксфордського університету. Дослідники опиралися на дані опитувань Gallup World Poll американського інституту Gallup.

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