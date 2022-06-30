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    Події в Україні

    Мінус 150 окупантів: Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати ворога

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    За добу ЗСУ знищили дев'ять артилерійських систем ворога
    фото: Генштаб ЗСУ

    Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку

    Українські військові станом на 30 червня ліквідували вже понад 35 тис. рашистів та знищили тисячі одиниць військової техніки. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

    Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 30 червня орієнтовно склали:

    • особового складу – близько 35 600 (+150) осіб ліквідовано;
    • танків ‒ 1573 (+1) одиниці;
    • бойових броньованих машин ‒ 3726 (+6) одиниць;
    • артилерійських систем – 790 (+9) одиниць;
    • РСЗВ – 246 (+0) одиниць;
    • засоби ППО – 104 (+1) одиниць;
    • літаків – 217 (+0) одиниць;
    • гелікоптерів – 185 (+0) одиниць;
    • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 641 (+1) одиниця;
    • крилаті ракети – 143 (+1) одиниці;
    • кораблі /катери – 14 (+0) одиниць;
    • автомобільної техніки та автоцистерн – 2602 (+4) одиниць;
    • спеціальна техніка – 61 (+0) одиниця.

    Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку. Дані уточнюються.

    Втрати Росії станом на 30 червня

    Втрати Росії станом на 30 червня

    Нагадаємо, раніше стало відомо, що 29 червня ударна авіація Повітряних сил Збройних сил України здійснила до двадцяти групових авіаударів по позиціях російських окупаційних військ на різних напрямках.

    Як відомо, триває 127-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються вести наступ на Харківському напрямку, перегруповують війська на Слов’янському напрямку та хоче взяти під контроль Лисичанськ.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Генштаб Україна окупація #stoprussia
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    Мінус 150 окупантів: Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати ворога