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Резніков показав перші українські Challenger 2 (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Резніков показав перші українські Challenger 2 (відео)
фото: скрін із відео

Невдовзі британські танки відправлять на виконання бойових завдань

Міністерство оборони показало танки Challenger 2 в Україні, які надійшли від Великобританії. Відповідне відео опублікував очільник відомства Олексій Резніков.

Зазначається, що невдовзі британські танки відправлять на виконання бойових завдань.

«Було дуже приємно покататися на першому українському ОБТ Challenger 2. Такі танки, поставлені Великою Британією, нещодавно надійшли до нашої країни. Невдовзі ці фантастичні машини приступлять до виконання бойових завдань. Дякую, Ріші Сунак, Бен Воллес та британський народ», – написав Резніков.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що українські військові завершили навчання на танках Challenger 2 у Британії.

До слова, триває 398-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Найзапекліші бої тривають за Бахмут, Авдіївку та Мар’їнку. Підрозділами Сил оборони України відбито 62 атаки противника на зазначених напрямках.

Теги: Олексій Резніков Міноборони танки

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