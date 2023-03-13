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Британські військові показали роботу танків Challenger 2, які відправляться в Україну (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Британські військові показали роботу танків Challenger 2, які відправляться в Україну (відео)
Танк Challenger 2
Фото: wikimedia

Важкі броньовані машини надійдуть у межах пакету задля значного бойового посилення ЗСУ

Військові Британії продемонстрували можливості танків Challenger 2, які незабаром мають передати на потреби українських захисників. Відео опублікувало мінінстерство оборони Великої Британії у Twitter.

Як повідомляється, ескадрон важких броньованих машин надійде в межах пакету значного бойового посилення, щоб допомогти Україні протистояти вторгненню Росії і повернути свої території.

«Ось хвилина відео, де Challenger 2 робить те, що в нього виходить найкраще», – підписали ролик у міністерстві.

Нагадаємо, що Велика Британія збільшила кількість танків Challenger 2, які готова передати Україні.

Тим часом німецький концерн Rheinmetall розглядає можливість будівництва в Україні заводу з виробництва танків. Він би міг виробляти за рік до 400 основних бойових танків типу Panther.

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Теги: Велика Британія танки військові

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