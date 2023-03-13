Британські військові показали роботу танків Challenger 2, які відправляться в Україну (відео)

Важкі броньовані машини надійдуть у межах пакету задля значного бойового посилення ЗСУ

Військові Британії продемонстрували можливості танків Challenger 2, які незабаром мають передати на потреби українських захисників. Відео опублікувало мінінстерство оборони Великої Британії у Twitter.

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Як повідомляється, ескадрон важких броньованих машин надійде в межах пакету значного бойового посилення, щоб допомогти Україні протистояти вторгненню Росії і повернути свої території.

«Ось хвилина відео, де Challenger 2 робить те, що в нього виходить найкраще», – підписали ролик у міністерстві.

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As part of a package of significant combat power to help Ukraine resist invasion and retake its territory, the UK will send a squadron of Challenger 2 tanks to Ukraine.



Here’s a minute of the Challenger 2 doing what it does best.



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/tItqHBtQZJ — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 12, 2023

Нагадаємо, що Велика Британія збільшила кількість танків Challenger 2, які готова передати Україні.

Тим часом німецький концерн Rheinmetall розглядає можливість будівництва в Україні заводу з виробництва танків. Він би міг виробляти за рік до 400 основних бойових танків типу Panther.