Резніков закликає світ визнати Росію терористичною країною

Україна і Латвія вже визнали РФ країною-терористкою

Цивілізований світ повинен юридично визнати Російську Федерацію терористичною державою

Після всіх звірств та військових злочинів настав час юридично визнати Російську Федерацію терористичною державою, заявив міністр оборони України Олексій Резніков. Він також нагадав, що це вже зробили Україна та Латвія.

«Настав час подивитися правді в очі та юридично визнати Росію терористичною державою. Як це вже зробили Україна та Латвія і готується зробити Естонія. Будьте сміливими, як українці», – пише Резніков.

Нагадаємо, росіяни масовано обстріляли міста України 10 жовтня. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок масованих ударів по України сьогодні зранку, 10 жовтня, було пошкоджено 11 важливих об'єктів інфраструктури.

За останніми даними, кількість жертв по всій Україні внаслідок обстрілу армії РФ 10 жовтня зросла до 11 осіб, травмовані 64 особи.