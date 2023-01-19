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Резолюція щодо злочинів Росії та Білорусі, стан потерпілих від трагедії у Броварах. Головне за 19 січня

Олександра Садова
glavcom.ua
Резолюція щодо злочинів Росії та Білорусі, стан потерпілих від трагедії у Броварах. Головне за 19 січня
фото: Генштаб

Росія може напасти на Україну з власної території, а білоруський напрямок буде лише відвертати увагу

Європейський парламент ухвалив резолюцію, яка закликає до створення міжнародного трибуналу щодо злочинів агресії Росії та Білорусі проти України, що відомо про стан потерпілих від авіакатастрофи у Броварах, ексглаві «Нафтогазу» Коболєву оголошено підозру. Ми зібрали добірку головних новин 19 січня, щоб ви були в курсі важливих подій.

Злочини Росії та Білорусі проти України: Європарламент ухвалив резолюцію

Сьогодні, 19 січня, Європейський парламент ухвалив резолюцію, що закликає до створення міжнародного трибуналу щодо злочинів агресії Росії та Білорусі проти України. Розслідування буде не лише щодо Путіна та російського керівництва, а й Лукашенка та керівництва Білорусі.

Авіакатастрофа у Броварах. Що відомо про стан потерпілих

Внаслідок авіакатастрофи у Броварах 25 людей постраждали, 11 із них – діти. «Станом на зараз в опіковому центрі в Києві на стаціонарному лікуванні перебуває чотири дитини, їхній стан стабільно тяжкий. Сімох дітей відпустили додому. А в Броварській центральній районній лікарні на стаціонарному лікуванні перебуває четверо дорослих, їхній стан здоров’я задовільний», – зауважила Мар’яна Рева.

Ексглаві «Нафтогазу» Коболєву оголошено підозру

Слідчі Національного антикорупційного бюро та Слідчої антикорупційної прокуратури повідомили колишньому голові правління НАК «Нафтогаз України» Анндрію Коболєву про підозру. Ексголову «Нафтогазу» підозрюють у заволодінні у 2018 році понад 229 млн грн.

Новий наступ РФ: польський генерал назвав можливі напрямки

Росія може напасти на Україну з власної території, а білоруський напрямок буде лише відвертати увагу. Таку думку висловив польський генерал Вальдемар Скшипчак. Він зазначив, що після того, як росіяни програли битви навесні та влітку, вони вивели та накопичили свої війська в районі Брянська, Курська та Воронежа. Починаючи з жовтня, вони відновлювали там свої сили та проводять для цього велику мобілізацію. Й хоча вона в них доволі хаотична, вони мають резерв з 1,2 млн осіб. З них 300 тис. мобілізованих проходять відповідну підготовку та тренування. Велика частина цих сил зараз зосереджена саме в районі Воронежа, Курська, Брянська.

У Росії створюється інфопростір для безкарної критики Путіна – висновок ISW

У російській провоєнній спільноті створюють простір для критики диктатора Володимира Путіна, не боячись покарання. У звіті ISW навели приклад, як військовий злочинець Ігор Гіркін різко натякнув, що підтримує усунення главу Кремля з посади. Своєю чергою засновник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин дедалі жорскіше критикує накази Міноборони Росії, а також високопосадовців, які, як він висловився, «повинні розвиватися, а не причісувати всіх під свої смішні правила, принципи та забаганки».

Нагадаємо, триває 330-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав чотири ракетних удари, з них два – по цивільній інфраструктурі Матвіївки Запорізької області, і 15 авіаційних ударів. Окрім того, здійснив понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Небезпека авіаційних та ракетних ударів окупантів є на всій території України. 

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Теги: Нафтогаз України наступ правила парламент небезпека злочинець розслідування Міноборони Європарламент росіяни

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