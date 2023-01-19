Новий наступ РФ: польський генерал назвав можливі напрямки

Путін вимушений перейти до стратегії малих кроків

Росія може напасти на Україну з власної території, а білоруський напрямок буде лише відвертати увагу. Таку думки висловив польський генерал Вальдемар Скшипчак. Про це він розповів в інтерв'ю BBC.

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Скшипчак зазначив, що після того, як росіяни програли битви навесні та влітку, вони вивели та накопичили свої війська в районі Брянська, Курська та Воронежа. Починаючи з жовтня, вони відновлювали там свої сили та проводять для цього велику мобілізацію. Й хоча вона в них доволі хаотична, вони мають резерв з 1,2 млн осіб. З них 300 тис. мобілізованих проходять відповідну підготовку та тренування. Велика частина цих сил зараз зосереджена саме в районі Воронежа, Курська, Брянська.

«Я вважаю, що Росія може вдарити по Україні з цього напрямку, рухатися звідти в південному напрямку, на захід від Харкова, вздовж річки Ворскла, що впадає в Дніпро. За цього сценарію під ударом опиняються – Полтава та Дніпро. Вони можуть спробувати з'єднати свої сили з цього напрямку з тими, які нині воюють на сході в районі Бахмута й Соледара», – зазначив польський військовий.

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Щодо можливого наступу росіян на Київ, Скшипчак наголосив, що Путін дійсно хотів захопити українську столицю та посадити там свого намісника, але йому це не вдалося. У цьому сенсі російський диктатор уже програв цю війну.

«Путін не зможе керувати українським народом. Після всього, що сталося, цей народ зненавидів Росію. Українці пережили Бучу, Ірпінь.. А скільки є місць, де російські солдати вбивали українців, але про ці злочини ще не відомо?», – зазначив генерал.

Крім того, генерал наголосив, що Путін вимушений зараз перейти до стратегії малих кроків. Він застосував її у 2014-му, коли захопив Луганськ та Донецьк. Спроба окупувати всю країну провалилися. Далі, швидше за все, його метою буде частина Харківської області, Луганська, Донецька, Запорізька та Херсонська область. Чи вдасться йому це зробити, залежитеме від України та Заходу. За його словами, саме зараз настав час у рази збільшити допомогу Україні зброєю, включно з далекобійними ракетами, танками й літаками.

Раніше в США спрогнозували, чи зможе Росія підготувати 500 тис. людей для наступу.