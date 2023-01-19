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Авіакатастрофа у Броварах. Що відомо про стан потерпілих

Олександра Садова
glavcom.ua
Авіакатастрофа у Броварах. Що відомо про стан потерпілих
фото: glavcom.ua

Поліція опитала понад дві тисячі людей, які могли бути очевидцями авіакатастрофи у Броварах

Внаслідок авіакатастрофи у Броварах 25 людей постраждали, 11 із них – діти. Про це повідомила речниця Національної поліції України Мар’яна Рева під час брифінгу у четвер, 19 січня.

«Станом на зараз в опіковому центрі в Києві на стаціонарному лікуванні перебуває чотири дитини, їхній стан стабільно тяжкий. Сімох дітей відпустили додому. А в Броварській центральній районній лікарні на стаціонарному лікуванні перебуває четверо дорослих, їхній стан здоров’я задовільний», – зауважила Мар’яна Рева.

Речниця Нацполіції повідомила, що на борту гелікоптера перебувало не 9, а 10 осіб: троє членів екіпажу, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, перший заступник міністра Євгеній Єнін, державний секретар МВС Юрій Лубкович, заступник керівника патронатної служби Тетяна Шутяк, двоє охоронців міністра – Михайло Павлушко та Андрій Маринченко, а також фотограф Микола Анацький. Серед членів екіпажу – Олександр Василенко, Костянтин Коваленко, Іван Касьянов. Всі вони загинули. 

Наразі відомо, що внаслідок трагедії загинуло 14 людей, серед них – одна дитина. 

Прессекретар Нацполіції зазначила, що відразу, як тільки поліція отримала повідомлення – а їх було близько 70 – на місце події були скеровані наряди поліції. Також, за її словами, поліція опитала понад дві тисячі людей, які могли бути очевидцями авіакатастрофи у Броварах.

«Було створена міжвідомча слідча група, яка має розслідувати всі обставини інциденту. Наразі слідчі поліції долучені до цього розслідування, вони допомагають усіма можливими та наявними засобами. Однак основне розслідування проводить Служба безпеки України. Загалом поліцейські на місці опитали, а також отримали звернення понад 300 очевидців цієї події. Крім того, провели поквартирні обходи. Загалом в рамках цих обходів ми опитали понад дві тисячі людей. Усі ці матеріали, а також фото та відео, яке ми отримали від очевидців події, будуть акумульовані, проаналізовані та оперативно передані відповідному правоохоронному органу, яке проводить розслідування», – заявила Мар’яна Рева.

Також вона зазначила, що на місці події працювало 5 слідчо-оперативних груп.

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фото: Главком

Нагадаємо, вранці 18 січня 2022 року у Броварах Київської області розбився гелікоптер. На його борту було керівництво Міністерства внутрішніх справ, серед загиблих – міністр Денис Монастирський та його перший заступник Євген Єнін. 

Стало відомо, що для розслідування достеменних причин авіакатастрофи в Броварах знадобиться декілька тижнів. Цю справу розслідуватиме держкомісія. Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Наразі офіційної версії щодо причин падіння гвинтокрила немає. Ігнат розповів, що про причини говорити зарано.

Повідомлялося, що причиною загибелі керівництва МВС у Броварах могла стати несправність Airbus Helicopters H225 Super Puma. Журналіст Юрій Ніколов на свої  сторінці у Facebook повідомив, що ці гвинтокрили могли бути не новими. Раніше Норвегія відмовилася використовувати гвинтокрили Airbus Helicopters H225 Super Puma, подібні тому, який розбився сьогодні в Броварах, а колишній глава МВС Арсен Аваков купив вертольоти для потреб МВС і ДСНС. 

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Теги: трагедія МВС катастрофа Київщина гелікоптер поліція

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