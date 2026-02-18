Головна Країна Культура
Університет культури попрощався з Поплавським. Реєстри зафіксували зміну керівника

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Віталій Тараненко
Університет культури попрощався з Поплавським. Реєстри зафіксували зміну керівника
З 1998 року по лютий 2026 року Михайло Поплавський безмінно керував національним університетом культури
фото: Михайло Поплавський/Facebook

Оновлення керівництва національного вишу відбулося через 11 днів після наказу міністерства освіти і науки

У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань з’явився запис про зміну керівника Київського національного університеті культури і мистецтв (КНУКіМ). Про це повідомляє «Главком».

Замість багаторічного очільника столичного вишу, 76-річного Михайла Поплавського посаду виконувача обов’язків президента посів кандидат культурології, професор Ігор Комарніцький. Зміни зафіксовано у реєєстрі 17 лютого – на 11 день після появи наказу міністра освіти і науки Оксена Лісового. «Главком» першим зі ЗМІ оприлюднив копію цього документу, в якому зазначено: Комарніцький тимчасово заступає на пост керманича вишу, посунувши Поплавського, який безмінно очолював навчальний заклад із 1998 року.

Університет культури попрощався з Поплавським. Реєстри зафіксували зміну керівника фото 1
дані: YouControl

Крім того, у реєстрі відбулася зміна контактів університету культури і мистецтв. Замість електронної скриньки [email protected], яка була оформлена на першого віцепрезидента вишу Ігоря Бондара, навчальний заклад нині використовує нову: [email protected]. Також змінився контактний телефон КНУКіМу.

Водночас після втрати керівної посади у національному університеті культури і мистецтв Михайло Поплавський активно популяризує у соцмережах власний приватний виш – Київський університет культури (КУК).

Ще раніше, у грудні 2025 року Поплавський презентував книгу «Університети» Михайла Поплавського», яку назвав «щирою сповіддю людини, яка пройшла свій шлях».

Раніше міністр освіти і науки України Оксен Лісовий заявив, що зміна очільника Київського національного університету культури і мистецтв є необхідною для забезпечення реальної виборності, дотримання етичних стандартів у вищій освіті. За його словами, багаторічне перебування Михайла Поплавського на посаді ректора виходить за межі здорової управлінської змінюваності.

Теги: Міністерство освіти і науки Оксен Лісовий Михайло Поплавський освіта війна

