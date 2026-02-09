Енергетична тривога. Зеленський розповів, де найкритичніша ситуація

Зеленський провів селектор щодо критичної ситуації в Херсонській області та Києві

Президент України Володимир Зеленський провів розширену селекторну нараду щодо ліквідації наслідків масованих російських ударів по енергосистемі, що відбулися 7 лютого. Найбільш критична ситуація наразі зберігається в Києві та шести населених пунктах Херсонщини, де постійні атаки безпілотників унеможливлюють швидке відновлення мереж. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

Окрему увагу під час селектору приділили Херсонській області. Через безперервне використання росіянами ударних дронів відновлювальні роботи в прифронтовій зоні стали смертельно небезпечними.

«Були доповіді по ситуації на Київщині, у Харкові та в інших містах області, на Сумщині, Чернігівщині, Донеччині, на Дніпровщині, у Кропивницькому й області. Окремо обговорили ситуацію на Херсонщині: 6 населених пунктів області у важких енергетичних умовах через постійні удари безпілотників і, відповідно, надзвичайно складні обставини для відновлення. Обласна влада повинна забезпечити додаткову роботу в цьому напрямі – і захисну, і відновлювальну. Були доповіді також по Миколаєву, Одесі, Полтавщині, Черкащині, Житомирщині, Вінницькій, Львівській, Чернівецькій областях. Дякую всім, хто працює над масштабуванням транскордонної співпраці з Румунією, щоб збільшити обсяги можливого імпорту електрики в Україну», – зазначив Зеленський.

У столиці ситуація залишається найскладнішою через значні пошкодження тепломереж.

«Найскладніші обставини досі в столиці: більш ніж 1400 багатоквартирних будинків Києва без опалення, і важливо, щоб люди з кожного такого будинку отримували всю необхідну підтримку. Також у Києві буде збільшено обсяг програми пакунків тепла. Найближчим часом програма вийде на обсяг роздачі людям 40 тисяч таких пакунків, і значна частина саме в Києві», – розповів президент.

Міністр енергетики доповів про стан атомних станцій після атак на вузлові підстанції.

«Детально обговорили з міністром енергетики ситуацію з атомною генерацією. Для російської армії обʼєкти нашої атомної генерації, в тому числі інфраструктура та мережі, які повʼязані з атомними станціями, залишаються фактично постійними мішенями. І це потребує іншого рівня реагування, ніж досягнуто зараз. Потрібно більше захисту й більше комунікації з партнерами, щоб світ не мовчав про цю загрозу», – наголосив Зеленський.

Президент поставив завдання Міністерству оборони та Повітряним силам домогтися від союзників жорсткого графіку постачання ракет.

«Обговорили з командувачем Повітряних сил ЗСУ та міністром оборони виконання партнерами наших домовленостей щодо постачання ракет для ППО. Повинен бути чіткий графік отримання відповідних пакетів від партнерів, і всі інституції нашої держави повинні максимально включитись, щоб прискорити постачання. Не має бути таких ситуацій, коли паузи в постачанні для України фактично посилюють результат російських ударів. На кожне російське намагання зламати Україну й українців мають бути чіткі відповіді», – підкреслив глава держави.

Нагадаємо, унаслідок бойових дій та обстрілів енергетичної інфраструктури країни частково знеструмлені споживачі у Сумській, Дніпропетровській та Харківській областях. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають.