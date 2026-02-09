Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Енергетична тривога. Зеленський розповів, де найкритичніша ситуація

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Енергетична тривога. Зеленський розповів, де найкритичніша ситуація
Президент поставив завдання Міністерству оборони та Повітряним силам домогтися від союзників жорсткого графіку постачання ракет
Фото: Офіс президента України / All Over Press

Зеленський провів селектор щодо критичної ситуації в Херсонській області та Києві

Президент України Володимир Зеленський провів розширену селекторну нараду щодо ліквідації наслідків масованих російських ударів по енергосистемі, що відбулися 7 лютого. Найбільш критична ситуація наразі зберігається в Києві та шести населених пунктах Херсонщини, де постійні атаки безпілотників унеможливлюють швидке відновлення мереж. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

Окрему увагу під час селектору приділили Херсонській області. Через безперервне використання росіянами ударних дронів відновлювальні роботи в прифронтовій зоні стали смертельно небезпечними.

«Були доповіді по ситуації на Київщині, у Харкові та в інших містах області, на Сумщині, Чернігівщині, Донеччині, на Дніпровщині, у Кропивницькому й області. Окремо обговорили ситуацію на Херсонщині: 6 населених пунктів області у важких енергетичних умовах через постійні удари безпілотників і, відповідно, надзвичайно складні обставини для відновлення. Обласна влада повинна забезпечити додаткову роботу в цьому напрямі – і захисну, і відновлювальну. Були доповіді також по Миколаєву, Одесі, Полтавщині, Черкащині, Житомирщині, Вінницькій, Львівській, Чернівецькій областях. Дякую всім, хто працює над масштабуванням транскордонної співпраці з Румунією, щоб збільшити обсяги можливого імпорту електрики в Україну», – зазначив Зеленський.

У столиці ситуація залишається найскладнішою через значні пошкодження тепломереж.

«Найскладніші обставини досі в столиці: більш ніж 1400 багатоквартирних будинків Києва без опалення, і важливо, щоб люди з кожного такого будинку отримували всю необхідну підтримку. Також у Києві буде збільшено обсяг програми пакунків тепла. Найближчим часом програма вийде на обсяг роздачі людям 40 тисяч таких пакунків, і значна частина саме в Києві», – розповів президент.

 Міністр енергетики доповів про стан атомних станцій після атак на вузлові підстанції.

«Детально обговорили з міністром енергетики ситуацію з атомною генерацією. Для російської армії обʼєкти нашої атомної генерації, в тому числі інфраструктура та мережі, які повʼязані з атомними станціями, залишаються фактично постійними мішенями. І це потребує іншого рівня реагування, ніж досягнуто зараз. Потрібно більше захисту й більше комунікації з партнерами, щоб світ не мовчав про цю загрозу», – наголосив Зеленський.

Президент поставив завдання Міністерству оборони та Повітряним силам домогтися від союзників жорсткого графіку постачання ракет.

«Обговорили з командувачем Повітряних сил ЗСУ та міністром оборони виконання партнерами наших домовленостей щодо постачання ракет для ППО. Повинен бути чіткий графік отримання відповідних пакетів від партнерів, і всі інституції нашої держави повинні максимально включитись, щоб прискорити постачання. Не має бути таких ситуацій, коли паузи в постачанні для України фактично посилюють результат російських ударів. На кожне російське намагання зламати Україну й українців мають бути чіткі відповіді», – підкреслив глава держави.

Нагадаємо, унаслідок бойових дій та обстрілів енергетичної інфраструктури країни частково знеструмлені споживачі у Сумській, Дніпропетровській та Харківській областях. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають.

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський війна обстріл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Лавров заявив, що це нібито Європа готує війну проти РФ
Лавров накинувся на європейських лідерів із новими звинуваченнями
20 сiчня, 15:53
Повідомляється, що внаслідок атаки на місто ліг дим із неприємним запахом
Атака на Львівщину: місцева влада закликала мешканців щільно закрити вікна
27 сiчня, 09:38
Евакуаційний автомобіль згорів після влучання дрона
На Херсонщині волонтери потрапили під обстріл під час евакуації: є жертви
6 лютого, 21:34
Надія Смук закінчила курси медичної підготовки й у липні 2022 року підписала контракт із Збройними силами України
Потрапила під артобстріл, надаючи допомогу пораненим. Згадаймо Надію Смук
11 сiчня, 09:00
Владиставу Амрірову назавжди 26 років
Боронив Україну на донецькому напрямку. Згадаймо Владислава Амірова
16 сiчня, 09:00
Скло на вході до дальніх печер Києво-Печерської лаври в аварійному стані і може випасти будь-якої миті
Ракетна атака на Київ: пошкоджено об’єкти ЮНЕСКО у Києво-Печерській лаврі (фото)
26 сiчня, 13:36
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та Володимир Зеленський скоординували дії напередодні переговорів
Єврокомісія анонсувала новий пакет санкцій перед переговорами
2 лютого, 16:23
Представник ЄС з питань санкцій Девід О'Салліван заявив, що санкції проти Росії мають значний вплив
ЄС вважає запроваджені санкції проти Росії досить ефективними
5 лютого, 12:50
7 лютого зафіксовано влучання 13 ракет та 21 ударного БпЛА на 19 локаціях, а також падіння збитих БпЛА на трьох локаціях
Ворог запустив понад 400 дронів і ракет по Україні: наслідки атаки
7 лютого, 10:59

Події в Україні

Енергетична тривога. Зеленський розповів, де найкритичніша ситуація
Енергетична тривога. Зеленський розповів, де найкритичніша ситуація
«Одрекс» та юридична компанія «Міллер» звернулися до генпрокурора через судову ухвалу про огляд будівлі клініки
«Одрекс» та юридична компанія «Міллер» звернулися до генпрокурора через судову ухвалу про огляд будівлі клініки
Генштаб підтвердив знищення складу БпЛА на території Росії
Генштаб підтвердив знищення складу БпЛА на території Росії
Франція готується передати Україні літаки Mirage 2000
Франція готується передати Україні літаки Mirage 2000
Частина АЕС працюють не на повну – Укренерго
Частина АЕС працюють не на повну – Укренерго
Ситуація в районі Покровська погіршується: деталі від DeepState
Ситуація в районі Покровська погіршується: деталі від DeepState

Новини

Ізраїль попередив США про готовність самостійно вдарити по Ірану
Сьогодні, 10:26
В Україні невеликий сніг: погода на 7 лютого
Вчора, 06:02
В Україні сніг та дощ: погода на 7 лютого
7 лютого, 06:01
Президентка Молдови назвала українців гідними Нобелівської премії миру
6 лютого, 15:56
Трамп вимагає від Конгресу схвалити закон «про порятунок Америки»
6 лютого, 08:33
В Україні невеликй сніг та ожеледиця: погода на 6 лютого
6 лютого, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua