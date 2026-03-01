Головна Країна Події в Україні
РФ готує нові масовані удари: Зеленський поділився даними розвідки

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
РФ готує нові масовані удари: Зеленський поділився даними розвідки
Президент акцентував, що ключовим завданням є своєчасне реагування на повітряні загрози
фото: Офіс президента

Росія не планує зупинятися з обстрілами

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія не планує припиняти обстріли та готує нові атаки по українській інфраструктурі. Як інформує «Главком», про це глава держави повідомив 1 березня у вечірньому зверненні.

За словами президента, українська розвідка вже має відповідну інформацію щодо підготовки ворогом чергових ударів.

«Ми знаємо, що росіяни не збираються зупинятися з ударами. Це факт. Вони готують нові атаки по інфраструктурі. Розвідка дає відповідну інформацію», – наголосив глава держави.

Президент підкреслив, що всі служби та підрозділи, які відповідають за захист країни, мають залишатися максимально зосередженими й надалі, так само, як і взимку під час масованих атак на енергетику.

Він акцентував, що ключовим завданням є своєчасне реагування на повітряні загрози та максимальне знищення цілей РФ, аби мінімізувати наслідки можливих атак.

«На кожну загрозу треба реагувати та збивати російські цілі максимум з можливого», – зазначив Зеленський.

Раніше президент України Володимир Зеленський виступив зверненням, у якому навів статистику російського терору за зимовий період. Глава держави провів пряму паралель між ударами по Україні та поточною ескалацією на Близькому Сході, наголосивши на іранському походженні зброї, що вбиває мирних людей на обох континентах.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга офіційно озвучив позицію Києва щодо масштабної військової операції США та Ізраїлю проти Ірану. Очільник МЗС підкреслив, що Україна чітко розмежовує терористичний режим аятол та іранський народ, який десятиліттями потерпає від репресій та тиранії. 

Теги: розвідка росія Володимир Зеленський Україна президент небезпека

