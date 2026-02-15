Головна Спорт Новини
Гераскевич: Починаємо роботу над проєктом з підтримки сімей спортсменів, зображених на шоломі

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Гераскевич: Ми маємо не допустити поширення російської пропаганди у спорті
фото: Getty Images

Гераскевич: Ми маємо підтримувати родини загиблих не лише на словах

Український скелетоніст Владислав Гераскевич анонсував розробку проєкту з підтримки сімей загиблих спортсменів, зображених на «шоломі пам'яті». Про це інформує «Главком».

Заява Гераскевича

«Вони хотіли знецінити їхню пожертву, а знецінили лише себе.

Що ми маємо зрозуміти з цієї історії:

  1. Світ пам’ятає нашу трагедію.
  2. Ми боремося не лише на полі бою.

Ми маємо не допустити поширення російської пропаганди у спорті.

Також я впевнений, що ми маємо підтримувати родини загиблих не лише на словах.

Саме тому ми розпочинаємо роботу над розробкою проєкту з підтримки сімей загиблих спортсменів, зображених на шоломі, з подальшою метою – створити можливість допомагати сім’ям усіх загиблих спортсменів.

Дякую за вашу підтримку! Ви найкращі», – зазначив Гераскевич.

Нагадаємо, адвокат Владислава Гераскевича Євген Пронін прокоментував рішення Спортивного арбітражного суду (CAS) відхилити позов скелетоніста проти Міжнародного олімпійського комітету (МОК) та Міжнародної федерації бобслею та скелетону (IBSF). 

Нагадаємо, Спортивний арбітражний суд (CAS) відхилив позов українського скелетоніста Владислава Гераскевича, який було подано проти Міжнародного олімпійського комітета (МОК) у справі спортсмена про його дискваліфікацію зі змагань на Олімпійських іграх.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) заборонив Скелетоністу Владиславу Гераскевичу виступати на Олімпіаді 2026 у шоломі, на якому зображені вбиті російськими окупантами українські спортсмени та дискваліфікував його перед першим заїздом Олімпіади-2026 у скелетоні.

Після цього українська сторона розпочала юридичну процедуру оскарження рішення про дискваліфікацію скелетоніста Владислава Гераскевича. Адвокат Євген Пронін направив заяву до Спортивного арбітражного суду (CAS), аби повернути атлету право на участь в Олімпійських іграх-2026.

Також повідомлялося, що Владислав Гераскевич дав перший коментар після виходу із зали суду CAS, де відбувалося слухання його справи про дискваліфікацію з Олімпійських ігор. Гераскевич зізнався, що «радий» тому, як минуло слухання, а також окремо наголосив, що не збирається повертатися у Кортіну після його завершення розгляду справи.

Медальний залік Олімпійських ігор 2026

Теги: Владислав Гераскевич скелетон війна спорт

