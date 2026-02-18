Переговори в Женеві завершилися: перші подробиці

Переговори в Женеві тривали близько двох годин

Переговори між Україною, США та Росією в Женеві завершилися. Про це повідомила речниця секретаря РНБО Діана Давітян, передає «Главком».

Консультації завершені як у межах політичної, так і військової груп.

Також очільник російської делегації Володимир Мединський зауважив, що переговори в Женеві тривали близько двох годин, були важкими. За його словами, нова зустріч щодо України відбудеться найближчим часом.

Нагадаємо, перед сьогоднішнім початком переговорів у Женеві президент Володимир Зеленський провів нараду з українською командою. «Поставив чітке завдання для української делегації – зробити все, щоб перемовини все ж таки були результативними та додавали шансів для мирних рішень», – наголосив глава держави.

Як повідомлялось, у Женеві 17 лютого завершився перший день тристоронніх переговорів між Україною, Сполученими Штатами та Російською Федерацією. Головним каменем спотикання залишається «земельне питання», оскільки Москва вимагає офіційної віддачі територій, а президент США Дональд Трамп відкрито тисне на Київ, вимагаючи «швидких рішень».

До слова, Зеленський вважає, що зміна керівника російської делегації може ускладнити переговори та затягнути їх у часі.