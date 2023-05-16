З'явилися нові деталі про стан так званого «очільника МВС ЛНР» після замаху

«Міністр внутрішніх справ ЛНР» Корнет перебуває у тяжкому стані

Псевдоміністр внутрішніх справ «ЛНР» Ігор Корнет переніс операцію та перебуває у тяжкому стані, але його життю нічого не загрожує. Про це повідомляють російські ЗМІ.

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«Наразі у медзакладах «ЛНР» перебувають вісім осіб, які постраждали при вчорашньому терористичному акті в центрі Луганська. Чотири людини перебувають у важкому стані, серед них міністр внутрішніх справ Ігор Корнет. Він переніс учора порожнинну операцію. Після виходу з наркозу знаходиться у стабільному стані, його життю нічого не загрожує», – сказала так звана голова МОЗ «ЛНР» Наталія Пащенко.

Нагадаємо, замах на Корнета було скоєно вдень 15 травня у центрі Луганська. За версією слідства, у приміщенні перукарні на вулиці Демьохіна, де знаходився Корнет, вибухнула граната. В результаті так званого міністра з отриманими пораненнями доставили в реанімацію, окрім нього також постраждали ще семеро людей.

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До слова, триває 447-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Минулої доби відбулось 49 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту. В епіцентрі бойових дій і надалі залишаються Бахмут та Мар’їнка.