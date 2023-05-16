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З'явилися нові деталі про стан так званого «очільника МВС ЛНР» після замаху

Ростислав Вонс
glavcom.ua
З'явилися нові деталі про стан так званого «очільника МВС ЛНР» після замаху
Ігор Корнет очолює «МВС ЛНР» з 2014 року
фото з відкритих джерел

 «Міністр внутрішніх справ ЛНР» Корнет перебуває у тяжкому стані

Псевдоміністр внутрішніх справ «ЛНР» Ігор Корнет переніс операцію та перебуває у тяжкому стані, але його життю нічого не загрожує. Про це повідомляють російські ЗМІ.

«Наразі у медзакладах «ЛНР» перебувають вісім осіб, які постраждали при вчорашньому терористичному акті в центрі Луганська. Чотири людини перебувають у важкому стані, серед них міністр внутрішніх справ Ігор Корнет. Він переніс учора порожнинну операцію. Після виходу з наркозу знаходиться у стабільному стані, його життю нічого не загрожує», – сказала так звана голова МОЗ «ЛНР» Наталія Пащенко.

Нагадаємо, замах на Корнета було скоєно вдень 15 травня у центрі Луганська. За версією слідства, у приміщенні перукарні на вулиці Демьохіна, де знаходився Корнет, вибухнула граната. В результаті так званого міністра з отриманими пораненнями доставили в реанімацію, окрім нього також постраждали ще семеро людей.

До слова, триває 447-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Минулої доби відбулось 49 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту. В епіцентрі бойових дій і надалі залишаються Бахмут та Мар’їнка.

Теги: МВС «ЛНР» Луганськ

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