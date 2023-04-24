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Чи є загроза повторного наступу з боку Білорусі? Оцінка Зеленського

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Чи є загроза повторного наступу з боку Білорусі? Оцінка Зеленського
Загрози наступу з Білорусі немає
фото: Міноборони Білорусі

Україна детально розглядає питання оборони, проте вони не підлягають розголосу

Президент України Володимир Зеленський заявив, що, відповідно до наявних у нього даних, загроз атаки з боку Білорусі на сьогодні немає. Про це він сказав на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Естонії Каєю Каллас у Житомирі.

«Я вважаю, що на сьогодні, саме на сьогодні, згідно з усіма даними, які я маю, загрози в цьому напрямку (з боку Білорусі – «Главком») немає», – зазначив він.

Зеленський також розповів, що під час засідань Ставки верховного головнокомандувача періодично розглядаються питання оборони в регіонах. Водночас детальному розголосу вони не підлягають.

«У рамках засідань Ставки розглядаються питання оборони в регіонах. Це дуже важливо для нас. Ми публічно не дуже комунікуємо з цього приводу, тому що я вважаю, що ми не повинні готувати нашого ворога, де б і на території якої б держави він не був», – додав глава держави.

Раніше керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов повідомляв, що російський диктатор Володимир Путін використовує Білорусь у власних цілях.

Нагадаємо, триває 425-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом доби противник завдав шість ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснив 25 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та критичній інфраструктурі населених пунктів. Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Теги: Білорусь Володимир Зеленський війна росія

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