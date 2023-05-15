Гауляйтер Сальдо шукає поради щодо протидії партизанському руху на Херсонщині

Одним із ключових питань наради стало обговорення шляхів боротьби з партизанськими рухами в регіоні

Колаборант Сальдо збирав нараду з представників силових органів окупантів на тимчасово окупованій території Херсонщини

Гауляйтер Херсонщини Володимир Сальдо радився з так званими силовиками щодо того, як протидіяти партизанам на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) України. Про це повідомляє Центр нацспротиву.

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«Колаборант Володимир Сальдо збирав нараду з представників силових органів окупантів на тимчасово окупованій території Херсонщини. Одним із ключових питань наради стало обговорення шляхів боротьби з партизанськими рухами на ТОТ регіону», – ідеться в повідомленні.

У Центрі національного спротиву розповіли, що за результатами наради окупанти вирішили продовжити посилені контррозвідувальні заходи, щоби знайти підпілля.

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Також на тимчасово окупованих територіях продовжують детальні перевірки авто на блокпостах, також діють мобільні бригади окупантів та обшуки в будинках місцевих», – розповіли у Спротиві.

Крім того, фахівці наголосили, що росіяни перевіряють телефони місцевих мешканців. Людей закликають очищати пристрої від інформації, яка може стати приводом для затримання.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд рішенням конфіскував статки ексдепутата та колишнього міського голови Херсона колаборанта Володимира Сальдо.

Зокрема, у власність держави стягнено зареєстроване в Коростишівському районі Житомирської області ПАТ «Каштан», яке займається видобутком декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю. Також конфісковано 30% транспортної компанії «Дельта Сервіс».

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Також у Сальдо конфіскували забрали готель та триповерхову будівлю у Херсоні, будинок площею 226 квадрати у Херсоні, квартири у Херсоні та Одесі, апартаменти площею понад 300 квадратів у Ялті, квартиру та два паркомісця в Ореанді, декілька земельних ділянок та автомобіль Volvo XC90.

Крім того, призначений росіянами «глава» адміністрації окупованої Херсонської області Володимир Сальдо розпорядився вилучати будь-які плавзасоби у всіх жителів поки що окупованого лівобережжя на користь російських військових.