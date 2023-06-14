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РФ наростила кількість ракетоносіїв у Чорному морі

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
РФ наростила кількість ракетоносіїв у Чорному морі
Рівень ракетної загрози залишається надзвичайно високим
фото: armyinform.com.ua (ілюстративне)

Сумарний залп «Калібрів» зріс до 20

Російські окупанти збільшили корабельне угруповання ракетоносіїв у Чорному морі. Про це заявив речник оперативного командування «Південь» Владислав Назаров.

Попри штормову погоду, ворог вивів на бойове чергування в Чорному морі два надводні ракетоносії, споряджені 16 «Калібрами». А згодом до них доєднався ще один – підводний.

За інформацією «Півдня», сумарний залп «Калібрів» зріс до 20.

«Рівень ракетної загрози залишається надзвичайно високим. На прикладі трагедії у Кривому Розі очевидно, що ворог здатний підступно атакувати абсолютно мирні цивільні об’єкти», – попередив Назаров.

Він закликав не нехтувати власною безпекою, не ігнорувати попередження про повітряну тривогу, а негайно переходити в укриття.

Нагадаємо, завершилася 475-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти нашої держави. Протягом минулої доби російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши 16 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 та чотири іранські ударні БпЛА Shahed по об’єктах критичної інфраструктури на Харківщині та житлових будинках у Кривому Розі. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 11 крилатих ракет та один ударний дрон. Крім того, ворог завдав 29 авіаційних ударів та здійснив майже 20 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Теги: ворог Чорне море ракета

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