РФ не забирає сотні тіл своїх солдатів із Макіївки: Гайдай назвав причину

Гайдай: «Немає тіла – немає «Лади»

У Макіївці на Луганщині російські загарбники втратили майже батальйон – 500 своїх солдатів. Про це повідомив голова місцевої ОВА Сергій Гайдай.

«500 окупантів росіяни втратили за невеликий проміжок часу, тому що в них тактика незмінна: вони ведуть артилерійський обстріл позицій, а потім відправляють у наступ максимум 40 людей, до взводу. Вони там гинуть. Знову обстріл. Проходить година чи декілька годин – знову відправляють певний підрозділ від 10 до 30 людей. Ті, що йдуть постійно в наступ – вони йдуть по трупах своїх вояк, тому що їх навіть там не забирають», – йдеться в повідомленні.

Гайдай зазначає, що Росія не забирає тіла через те, що родинам загиблих треба буде виплачувати певну грошову компенсацію. – «А так, немає тіла – немає лади».

Крім того, голова ОВА наголосив, що взяття Білогорівки для рашистів принципове.

«Це певний плацдарм і тому вони розуміють, що, якщо Білогорівку вони не зможуть захопити, то наступним населеним пунктом може бути Лисичанськ. Я впевнений, що після Лисичанська, Кремінної, Сватового – Сєвєродонецьквони залишать самостійно. Вони його зруйнували, як захоплювали. Місто не можна використовувати як фортецю, тому вони просто повтікають звідти», – додав Гайдай.

Нагадаємо, один із вцілілих в Макіївці окупантів розповів деталі, як загинули сотні його побратимів. З 570 військових у батальйоні вціліли лише 29 рашистів.