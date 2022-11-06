Стало відомо, з якою швидкістю ЗСУ просуваються на Луганщині (відео)

Наші війська просуваються щодня на 500 метрів

ЗСУ докладають великих зусиль для деокупації Луганської області, де противник встиг окопатися і використовує резерв із мобілізованих росіян. Однак, щодня підрозділи українських військових просуваються вперед. Про це в інтерв’ю заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Він зазначив, що протягом місяця слід чекати на добрі новини із цієї ділянки фронту. При цьому голова ОВА наголосив, що звільнення території дається нашим захисникам непросто і про це слід пам’ятати.

«Окупанти встигли закопатись. Їм постійно підвозять мобілізованих… Може, не так швидко, як нам хотілося б, але на 500 метрів наші війська просуваються щодня», – заявив Гайдай.

Раніше Гайдай розповів, скільки часу знадобиться для розмінування Луганщини.

Нагадаємо, у своєму черговому вечірньому зверненні глава держави також заявив, що найближчими тижнями Україна очікує хороших новин щодо ППО та ПРО для Збройних сил.

Зеленський розповів, зокрема, про чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Президент зазначив, детально проаналізували ситуацію на передовій, енергетичному фронті, ситуацію на кордонах.