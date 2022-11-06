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Рашисти на Луганщині масово викрадають місцевих мешканців 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Рашисти на Луганщині масово викрадають місцевих мешканців 
Військове керівництво РФ поставило завдання: прорвати оборону ЗСУ 
фото з відкритих джерел

 У районі Макіївки на Сватівщині росіяни втратили пів тисячі вояків

На Луганщині наші військові щодня просуваються уперед. Водночас із невеличких сіл росіяни повиганяли всіх жителів, аби ті не допомагали ЗСУ. Про це розповів очільник військової адміністрації Сергій Гайдай.

Напередодні ворогами були обстріляні три населені пункти: із різних видів гатили по Макіївці, Невському і Площанці. Також окупанти знов посягали на Білогорівку. 

До слова, на Новопсковщині та Міловщині масово зникають люди.

Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала по ворогу сім ударів. Під ураження потрапили шість районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також позиція засобів протиповітряної оборони противника. Підрозділи української протиповітряної оборони збили чотири БпЛА.

Воїни наших ракетних військ і артилерії за добу уразили пункт управління ворога, сім районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, склад боєприпасів та три інших важливих військових об’єкти окупантів. 

Нагадаємо, ЗСУ докладають великих зусиль для деокупації Луганської області, де противник встиг окопатися і використовує резерв із мобілізованих росіян. Однак щодня підрозділи українських військових просуваються вперед. 

Крім того, мінімум десятиліття знадобиться для розмінування Луганської області. Хорватія допоможе очистити регіон від мін. 

Читайте також: Сергій Гайдай: Шанси звільнити всю Луганщину величезні
Теги: військові озброєння росіяни Луганщина

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