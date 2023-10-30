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РФ планує атакувати коксохімічний завод під Авдіївкою – ISW

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
РФ планує атакувати коксохімічний завод під Авдіївкою – ISW
Коксохімічний завод розташований на північ від Авдіївки
фото ілюстративне

Навколо Авдіївки зосереджено 40 тисяч осіб особового складу

Російські окупаційні війська готуються атакувати Авдіївський коксохімічний завод, який розташований на північ від міста. Про це повідомляють аналітики ISW з посиланням на російських воєнкорів.

Зазначається, що для цього загарбники зосередили значну частину своєї бойової сили навколо Авдіївки.

Зокрема, речник Таврійського угруповання військ ЗСУ полковник Олександр Штупун 29 жовтня заявив, що Росія зараз має 40 тисяч осіб особового складу на цьому напрямку та перекидає туди додаткові сили.

Український експерт Костянтин Машовець вважає, що там навіть понад 40 тисяч військових. За його словами, на Авдіївському напрямку діють підрозділи 12 окремої мотострілецької бригади, 16 окремого стрілецького полку мобілізаційного резерву, 22 окремого стрілецького батальйону мобілізаційного резерву, 11 окремого танкового батальйону, окремого мотострілецького батальйону, і три зведені тактичні загони батальйонного рівня, включаючи підрозділи БАРС (Бойовий резерв Російської армії) і підрозділи «Шторм З».

Водночас аналітики ISW наголошують, що російські військові підрозділи, ймовірно, неукомплектовані та можуть бути батальйонами, бригадами чи полками лише за назвою, маючи меншу чисельність, ніж це передбачається в їх ешелонах.

Раніше повідомлялося, що на Авдіївському напрямку ситуація продовжує залишатися напруженою. Попри зменшення штурмів через погодні умови, російські сили компенсують це ударами з артилерії, авіації та мінометів.

Теги: Авдіївка Донеччина війна окупанти росія

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