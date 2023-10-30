Окупанти готують нову хвилю атак на Авдіївку: яка ситуація в місті

Рашисти мають намір оточити Авдіївку, для досягнення цієї мети стягують сили та техніку з інших напрямків

На Авдіївському напрямку ситуація продовжує залишатися напруженою. Попри зменшення штурмів через погодні умови, російські сили компенсують це ударами з артилерії, авіації та мінометів. Про це розповів голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі телеканалу Freeдом.

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Зазначається, що в російській армії відбувається перегрупування, незабаром очікується нова хвиля атак на місто.

Барабаш зазначив, що місто зазнає десятків обстрілів щодня та перебуває у вразливому становищі. Російські окупанти мають намір оточити Авдіївку, для досягнення цієї мети стягують сили та техніку з інших напрямків.

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Ситуація на сусідніх напрямках, таких як Бахмутський і Запорізький, свідчать про невдачі росіян, але вони впевнені, що близькі до вирішення свого завдання, попри значні втрати. Ситуація залишається нестабільною, місто Авдіївка перебуває під ризиком.

«Окупанти стягують з інших напрямків сили та техніку, людський ресурс. Потрібні якісь перемоги їм, а перемог на інших напрямках немає. Той самий Бахмутський, Запорізький напрямок – успіхів немає, одні невдачі. Росіянам уже здається, що вирішення завдання дуже близько, попри колосальні втрати живої сили, техніки», – сказав він.

Крім того зазначається, що впродовж доби місто піддається обстрілу з боку окупантів десятки разів, його поступово стирають. За його інформацією, в Авдіївці досі залишаються 1 589 цивільних людей, які поки що не хочуть виїжджати.

Нагадаємо, триває 614-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося близько 60 бойових зіткнень. Протягом дня ворог атакував Херсон з артилерії. Є постраждалі. У 43-річної жінки вибухова травма, осколкове поранення кінцівки. У 36-річної жінки осколкове поранення склом потилиці. Ще один постраждалий – чоловік. У нього вибухова травма.