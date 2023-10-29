Прикордонники збили поблизу Авдіївки ворожий штурмовик за $11 млн

Штурмовик Су-25 призначений для підтримки сухопутних військ над полем бою вдень і вночі

За попередніми даними, йдеться про Су-25, у нього влучив розрахунок ПЗРК прикордонного підрозділу

Військовослужбовці Держприкордонслужби 29 жовтня знищили на Авдіївському напрямку російський літак. Інформацію в коментарі hromadske підтвердив речник ДПСУ Андрій Демченко.

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За попередніми даними, йдеться про штурмовик Су-25. У нього влучив розрахунок ПЗРК прикордонного підрозділу.

Зенітна ракета, випущена прикордонниками, уразила повітряну ціль. Літак росіян задимівся, почав втрачати висоту й зник за обрієм, розповів Демченко.

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Штурмовик Су-25 призначений для підтримки сухопутних військ над полем бою вдень і вночі, а також для знищення об'єктів із заданими координатами. Вартість одного такого літака складає близько $11 мільйонів.

За даними Генштабу Збройних сил України, станом на ранок 29 жовтня, українські військові за час повномасштабної війни знищили в небі 320 російських літаків, 324 гелікоптери та 5399 безпілотників.

До слова, триває 613-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося близько 70 бойових зіткнень.