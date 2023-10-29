Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Прикордонники збили поблизу Авдіївки ворожий штурмовик за $11 млн

Надія Карбунар
glavcom.ua
Прикордонники збили поблизу Авдіївки ворожий штурмовик за $11 млн
Штурмовик Су-25 призначений для підтримки сухопутних військ над полем бою вдень і вночі
фото з відкритих джерел

За попередніми даними, йдеться про Су-25, у нього влучив розрахунок ПЗРК прикордонного підрозділу

 

Військовослужбовці Держприкордонслужби 29 жовтня знищили на Авдіївському напрямку російський літак. Інформацію в коментарі hromadske підтвердив речник ДПСУ Андрій Демченко.

За попередніми даними, йдеться про штурмовик Су-25. У нього влучив розрахунок ПЗРК прикордонного підрозділу.

Зенітна ракета, випущена прикордонниками, уразила повітряну ціль. Літак росіян задимівся, почав втрачати висоту й зник за обрієм, розповів Демченко.

Штурмовик Су-25 призначений для підтримки сухопутних військ над полем бою вдень і вночі, а також для знищення об'єктів із заданими координатами. Вартість одного такого літака складає близько $11 мільйонів.

За даними Генштабу Збройних сил України, станом на ранок 29 жовтня, українські військові за час повномасштабної війни знищили в небі 320 російських літаків, 324 гелікоптери та 5399 безпілотників.

До слова, триває 613-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося близько 70 бойових зіткнень.

Теги: літак військові ракета Андрій Демченко

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Малі розбився вже другий Су-25, переданий Росією
У Малі розбився вже другий Су-25, переданий Росією
12 вересня, 10:42
Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку
ЗСУ знищили російський Су-25 – Генштаб
10 жовтня, 20:16
Су-25 – радянський штурмовик, броньований дозвуковий військовий літак
ЗСУ знищили російський літак Су-25
13 жовтня, 21:04

Події в Україні

Прикордонники збили поблизу Авдіївки ворожий штурмовик за $11 млн
Прикордонники збили поблизу Авдіївки ворожий штурмовик за $11 млн
ЗСУ «підсмажили» колону окупантів біля Красногорівки на Донеччині (відео)
ЗСУ «підсмажили» колону окупантів біля Красногорівки на Донеччині (відео)
ЗСУ на Таврійському напрямку «відмінусували» ще пів тисячі окупантів
ЗСУ на Таврійському напрямку «відмінусували» ще пів тисячі окупантів
Ситуація в регіонах: понад 130 ударів по Запорізькій області та поранені на Херсонщині
Ситуація в регіонах: понад 130 ударів по Запорізькій області та поранені на Херсонщині
Поліцейські потрапили під обстріл на Донеччині (фото)
Поліцейські потрапили під обстріл на Донеччині (фото)
РФ готується до нових масованих обстрілів України: деталі від Повітряних сил
РФ готується до нових масованих обстрілів України: деталі від Повітряних сил

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
72K
Новий гігантський стіл Путіна насмішив світ
29K
Політолог пояснив, чому чутки про смерть Путіна шкодять українцям
18K
День автомобіліста 2023: привітання у віршах, картинках та прозі
17K
Таксист, який потрапив у мовний скандал, несподівано заговорив українською
16K
29 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
14K
Лавров зробив абсурдну заяву про монстра-Зеленського

Новини

Хмарно, майже без опадів: прогноз погоди на 29 жовтня
Сьогодні, 05:02
29 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 01:52
Україна спільно з США створила «гібридні» системи ППО: подробиці
Вчора, 23:53
Морський коридор України відновив роботу: до портів прибули відразу 10 суден
Вчора, 14:45
Знищено засоби ППО та «Солнцепьок»: ЗСУ потужно вдарили по окупантах
Вчора, 07:19
Україну знову накриють дощі: прогноз погоди на 28 жовтня
Вчора, 05:40

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту