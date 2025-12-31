Головна Країна Події в Україні
РФ все активніше атакує Україну спрощеними дронами Shahed

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
РФ все активніше атакує Україну спрощеними дронами Shahed
Армія РФ застосовує дешевшу модифікацію Shahed
фото: mil.in.ua

Росія скорочує витрати на війну, використовуючи спрощені дрони

Росія застосовує проти України новий дрон-камікадзе Shahed – дешевшу та спрощену версію іранського безпілотника, що дозволяє зменшити витрати на виробництво. Про це повідомляє Der Spiegel з посиланням на військових аналітиків.

Йдеться про модель Shahed-107, яку Іран представив цього року. За словами експерта Міжнародного інституту стратегічних досліджень Фабіана Гінца, дрон має скорочену дальність польоту – близько 1400 км – та легшу вибухову частину.

Такий БпЛА, пояснює Гінц, є дешевшим і швидшим у виробництві порівняно з моделлю Shahed-136 – одним із ключових інструментів РФ для дальніх повітряних ударів.

Росія активно використовує дрони-камікадзе у війні проти України – насамперед ударні безпілотники Герань-2, які масово виробляють за іранською технологією як аналог Shahed-136.

Такі дрони РФ застосовує для так званих ройових атак, що має на меті відволікти системи ППО від балістичних ракет.

Як зазначає Гінц у коментарі Der Spiegel, використання нового типу безпілотника може свідчити про прагнення Росії оптимізувати витрати на війну.

За даними української розвідки, собівартість одного дрона типу Герань-2 становить близько 60 тисяч доларів. Shahed-107 є значно дешевшим і швидшим у виробництві завдяки використанню китайських комплектуючих.

За оцінкою аналітика, це дозволить Росії запобігти дефіциту дронів-камікадзе для майбутніх атак по Україні, а також застосовувати їх для ударів на середні та короткі дистанції.

Нагадаємо, що ГУР МО України на порталі War&Sanctions опублікувало будову, складові частини та іноземну елементну базу іранського БпЛА Shahed-107. Вперше публічно БпЛА представив іранський Корпус вартових ісламської революції в червні цього року під час загострення ірано-ізраїльського конфлікту.

Shahed-107 – це безпілотний літальний апарат типу верхньоплан із розмахом крил 3 м та Х-подібним хвостовим оперенням, яке виконує функції стабілізації. Корпус виготовлений із вуглепластику, силові елементи конструкції – з алюмінію.

