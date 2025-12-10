Атака на Криворізький район: загинув чоловік, пошкоджено газогін

Зеленодольська громада постраждала від російської атаки

У Криворізькому районі росіяни атакували БпЛА Зеленодольську громаду. Унаслідок чого загинув чоловік, пошкоджено газогін. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула.

Також ворог атакував Нікополь, Марганецьку, Покровську, Червоногригорівську громади. Постраждали чоловіки 23 та 39 років. Пошкоджені інфраструктура, ЛЕП, авто, сільськогосподарське підприємство. Зайнявся приватний будинок.

За даними влади, у Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи – працюють.

Нагадаємо, уночі проти 10 грудня російська терористична армія завдала удару по Корюківському району Чернігівської області. Унаслідок влучання безпілотника в цивільний об’єкт виникла пожежа.

До слова, у ніч на 10 грудня російська окупаційна армія атакувала Одещину безпілотниками. Вибухи пролунали у районі міста Ананьїв та селища Ширяєве. Крім того, безпілотники летіли на Одесу та Чорноморське. У регіоні активно працювали сили ППО.