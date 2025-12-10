Головна Країна Події в Україні
Атака на Криворізький район: загинув чоловік, пошкоджено газогін

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Атака на Криворізький район: загинув чоловік, пошкоджено газогін
РФ атакувала Дніпропетровщину
фото: ДСНС Дніпропетровщини

Зеленодольська громада постраждала від російської атаки

У Криворізькому районі росіяни атакували БпЛА Зеленодольську громаду. Унаслідок чого загинув чоловік, пошкоджено газогін. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула.

Також ворог атакував Нікополь, Марганецьку, Покровську, Червоногригорівську громади. Постраждали чоловіки 23 та 39 років. Пошкоджені інфраструктура, ЛЕП, авто, сільськогосподарське підприємство. Зайнявся приватний будинок.

Атака на Криворізький район: загинув чоловік, пошкоджено газогін фото 1
Атака на Криворізький район: загинув чоловік, пошкоджено газогін фото 2
Атака на Криворізький район: загинув чоловік, пошкоджено газогін фото 3

За даними влади, у Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи – працюють.

Нагадаємо, уночі проти 10 грудня російська терористична армія завдала удару по Корюківському району Чернігівської області. Унаслідок влучання безпілотника в цивільний об’єкт виникла пожежа.

До слова, у ніч на 10 грудня російська окупаційна армія атакувала Одещину безпілотниками. Вибухи пролунали у районі міста Ананьїв та селища Ширяєве. Крім того, безпілотники летіли на Одесу та Чорноморське. У регіоні активно працювали сили ППО.

