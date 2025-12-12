Швидкість просування армії РФ в Україні є найповільнішою за історію воєн останніх 100 років – WSJ

Росіяни використовують дезінформацію, аби приховати свої невдачі перед закордонною аудиторією

Росія впроваджує у суспільстві наративи про те, що на неї чекає «неминуча перемога». Такої ж думки дотримується президент США Дональд Трамп. Проте українські військові та аналітики вважають, що «прорив» російської армії малоймовірний, адже реальність на фронті зовсім інша. Такими думками поділилися журналісти Джеймс Марсон Майкл Гордон та Євгенія Сіворка для видання The Wall Street Journal (WSJ), передає «Главком».

Зазначається, що нині наступ росіян на українських територіях відбувається повільно, водночас втрати армії РФ є набагато більшими за їхні «успіхи». Ба більше, темпи росіян оцінюють, як найнижчі за всі історії воєн минулого століття. Наступ росіян порівнюють також із битвою на Соммі 1916 року, коли союзні війська посунули німців на 10 км.

Водночас в російсько-українській війні ворожа окупаційна армія РФ до міста Покровська Донецької області підійшли на 8–10 км у серпні-вересні 2024 року. Однак перші групи окупантів увійшли до міста лише наприкінці жовтня 2025 року. У порівнянні з битвою на Соммі, це на 9–10 місяців довше.

фото: The Wall Street Journal

За даними, які вказані в документації армії РФ, зазначено, що окупанти просуваються зі швидкістю 1,5–3 км на день, йдеться про прорив укріплення. Проте таких цифр росіянам насправді вдається досягти лише місяць, а не день. Такими фактами діляться журналісти WSJ.

До того ж росіяни намагаються приховувати свої поразки та повільне просування за допомогою інструменту масової дезінформації. Як, наприклад, фейкові карти, аби мати вплив на суспільство за кордоном та українську аудиторію, зазначається в статті.

Раніше «Главком» писав про те, як головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, яка нині довжина лінія активних бойових дій та розкрив цифру втрат ворога за листопад 2025 року. Головнокомандувач розповів, що за даними Інституту вивчення війни (ISW) темпи просування армії РФ сягають 1,5-4,5 км на місяць.

Також повідомлялося, що темпи наступу російських військ на Покровському напрямку тимчасово сповільнилися, проте, ймовірно, знову зростуть найближчими днями. Таку оцінку поточної ситуації на цій ділянці фронту надає Американський Інститут вивчення війни. Дослідники дійшли такого висновку, базуючись на тому, що росіяни займаються розширенням своєї логістики та перекиданням підкріплень у цей район.