Головна Світ Політика
search button user button menu button

Швидкість просування армії РФ в Україні є найповільнішою за історію воєн останніх 100 років – WSJ

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Швидкість просування армії РФ в Україні є найповільнішою за історію воєн останніх 100 років – WSJ
Армії РФ вдається просуватися зі швидкістю 1,5 км на місяць
фото: ua.depositphotos.com

Росіяни використовують дезінформацію, аби приховати свої невдачі перед закордонною аудиторією

Росія впроваджує у суспільстві наративи про те, що на неї чекає «неминуча перемога». Такої ж думки дотримується президент США Дональд Трамп. Проте українські військові та аналітики вважають, що «прорив» російської армії малоймовірний, адже реальність на фронті зовсім інша. Такими думками поділилися журналісти Джеймс Марсон Майкл Гордон та Євгенія Сіворка для видання The Wall Street Journal (WSJ), передає «Главком».

Зазначається, що нині наступ росіян на українських територіях відбувається повільно, водночас втрати армії РФ є набагато більшими за їхні «успіхи». Ба більше, темпи росіян оцінюють, як найнижчі за всі історії воєн минулого століття. Наступ росіян порівнюють також із битвою на Соммі 1916 року, коли союзні війська посунули німців на 10 км.

Водночас в російсько-українській війні ворожа окупаційна армія РФ до міста Покровська Донецької області підійшли на 8–10 км у серпні-вересні 2024 року. Однак перші групи окупантів увійшли до міста лише наприкінці жовтня 2025 року. У порівнянні з битвою на Соммі, це на 9–10 місяців довше.

У документації армії РФ зазначено, що окупанти просуваються зі швидкістю 1,5–3 км на день, але це не так
У документації армії РФ зазначено, що окупанти просуваються зі швидкістю 1,5–3 км на день, але це не так
фото: The Wall Street Journal

За даними, які вказані в документації армії РФ, зазначено, що окупанти просуваються зі швидкістю 1,5–3 км на день, йдеться про прорив укріплення. Проте таких цифр росіянам насправді вдається досягти лише місяць, а не день. Такими фактами діляться журналісти WSJ.

До того ж росіяни намагаються приховувати свої поразки та повільне просування за допомогою інструменту масової дезінформації. Як, наприклад, фейкові карти, аби мати вплив на суспільство за кордоном та українську аудиторію, зазначається в статті.

Раніше «Главком» писав про те, як головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, яка нині довжина лінія активних бойових дій та розкрив цифру втрат ворога за листопад 2025 року. Головнокомандувач розповів, що за даними Інституту вивчення війни (ISW) темпи просування армії РФ сягають 1,5-4,5 км на місяць.

Також повідомлялося, що темпи наступу російських військ на Покровському напрямку тимчасово сповільнилися, проте, ймовірно, знову зростуть найближчими днями. Таку оцінку поточної ситуації на цій ділянці фронту надає Американський Інститут вивчення війни. Дослідники дійшли такого висновку, базуючись на тому, що росіяни займаються розширенням своєї логістики та перекиданням підкріплень у цей район.

Читайте також:

Теги: армія війна наступ росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Буданов: Європа має підготуватись до війни з Росією до 2030 року, але Кремль може пришвидшити цей термін
Керівник ГУР пояснив, чому війна Росії проти Європи може початися раніше, ніж передбачалося
20 листопада, 04:42
Дочка експрезидента ПАР публікувала дописи в соцмережах, де висловлювала свою підтримку Путіну
Дочка експрезидента ПАР вербувала африканців на війну РФ проти України
20 листопада, 09:43
Вашингтон і Мінськ ведуть перемовини про політичних вʼязнів
Білий дім обговорює з Білоруссю долю понад 100 політвʼязнів
26 листопада, 14:51
Дрони атакували Саратовську область РФ
Дрони атакували Саратовську область РФ
28 листопада, 01:36
Венс зробив заяву про війну РФ проти України
Венс запропонував відновити торгівлю та туризм між Україною і РФ
20 листопада, 19:50
Покровсько-Мирноградська агломерація досі залишається неокупованою завдяки титанічним зусиллям ЗСУ
Сили оборони зупинили спробу росіян прорватися у Мирноград
23 листопада, 15:23
Трамп: «Не вірте, поки не побачите»
Трамп прокоментував переговори щодо мирного плану для України
24 листопада, 13:50
Розвідка ліквідувала загарбників
У Бердянську уражено скупчення окупантів (відео)
1 грудня, 10:19
Москва досягла успіхів у Запорізькій області та близька до захоплення Купʼянська, що на Харківщині
РФ швидко захоплює нові території України – The Telegraph
7 грудня, 20:58

Політика

Чому Трамп носить пластирі на руках? Білий дім відповів (фото)
Чому Трамп носить пластирі на руках? Білий дім відповів (фото)
Швидкість просування армії РФ в Україні є найповільнішою за історію воєн останніх 100 років – WSJ
Швидкість просування армії РФ в Україні є найповільнішою за історію воєн останніх 100 років – WSJ
Росія засудила до 15 років вʼязниці прокурора, який видав ордер на арешт Путіна
Росія засудила до 15 років вʼязниці прокурора, який видав ордер на арешт Путіна
Путін потрапив у курйозну ситуацію через вимкнений мікрофон (відео)
Путін потрапив у курйозну ситуацію через вимкнений мікрофон (відео)
Трамп звинуватив Зеленського у небажанні приймати новий план мирної угоди
Трамп звинуватив Зеленського у небажанні приймати новий план мирної угоди
Росія оголосила ЄС судову війну через намір використати її активи
Росія оголосила ЄС судову війну через намір використати її активи

Новини

Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
Сьогодні, 14:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно: погода на 10 грудня
10 грудня, 06:01
День святої Анни: привітання у листівках, віршах та прозі
9 грудня, 08:17
Зачаття Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони та прикмети
9 грудня, 07:10
Не лише Донбас. Зеленський назвав питання, в якому росіяни мають поступитися
8 грудня, 20:35

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua