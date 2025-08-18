Головна Країна Події в Україні
У Сумах через російську атаку пошкоджено навчальний заклад

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
У Сумах через російську атаку пошкоджено навчальний заклад
Пошкоджений навчальний заклад
фото: Сумська ОВА

Вибуховою хвилею пошкодженні фасади, вибиті вікна та двері

У ніч на 18 серпня російська терористична армія атакувала ракетами Суми. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на начальника Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова.

Як пише Григоров, внаслідок ракетного удару рф по Сумській громаді близько 22:40 пошкоджені будівлі одного з навчальних закладів.

Вибуховою хвилею пошкодженні фасади, вибиті вікна та двері. Обстеження території триває.

«Ворог продовжує цілеспрямовано бити по цивільній інфраструктурі Сумщини – підступно, уночі. Загроза нових атак зберігається», – зазначив Григоров.

У Сумах через російську атаку пошкоджено навчальний заклад фото 1
фото: Сумська ОВА
У Сумах через російську атаку пошкоджено навчальний заклад фото 2
фото: Сумська ОВА

Раніше ми писали, що російські терористи у ніч проти п’ятниці, 1 серпня, атакувала «шахедами» Балаклію Харківської області. У місті зафіксовано декілька влучань. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Балаклійської МВА Віталія Карабанова.

«Удари припали по цивільному промисловому підприємству. На місці події виникла пожежа», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, опівночі 1 серпня збройні сили РФ ударили по Куп'янському району Харківської області, в результаті чого знищений дитячий психоневрологічний інтернат. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Шевченківської сільської військової адміністрації Сергія Старікова.

Зазначимо, що армія РФ постійно атакує Харків та область. Зокрема, у ніч на 30 липня обласний центр був атакований безпілотниками. Тоді мер міста Ігор Терехов повідомляв про вибухи та розповідав про загоряння автомобіля. Також в результаті удару постраждала автомийка, скління багатоквартирних будинків, супермаркет.

До слова, внаслідок чергової російської атаки пошкоджена будівля та пожежно-рятувальна техніка одного з підрозділів ДСНС у Кропивницькому. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на рятувальників.

«У ніч на 28 липня місто зазнало чергової російської атаки. Загиблих і травмованих немає. Під час повітряної тривоги особовий склад підрозділу ДСНС перебував в укритті», – йдеться в повідомленні.

