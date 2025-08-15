Росія вбиває у день переговорів – Зеленський

Україна готова працювати максимально продуктивно, щоб завершити війну, зазначив Зеленський, й сподівається на сильну позицію США

Президент Володимир Зеленський наразі отримує доповіді від української розвідки та від дипломатів про підготовку зустрічі на Алясці, про те, із чим їде Путін. Про це, як пише «Главком», повідомив глава держави.

«Звісно, отримую доповіді від нашої розвідки, від дипломатів про підготовку зустрічі на Алясці, про те, із чим їде Путін. Ми отримуємо також доповіді з регіонів України після російських ударів. Суми – російський удар по центральному ринку. Дніпровщина – удари по містах і підприємствах. Запоріжжя, Херсонщина, Донеччина – свідомі російські удари. Війна триває. І триває саме через те, що немає не тільки наказу, але й сигналів про підготовку Москви завершувати цю війну. У день перемовин вони теж убивають. І це багато говорить», – зазначив він.

Зеленський нагадав, що напередодні зі Сполученими Штатами Америки та з європейцями були обговорені кроки, які дійсно можуть спрацювати. «Усім потрібне чесне закінчення війни. Україна готова працювати максимально продуктивно, щоб завершити війну, і сподіваємось на сильну позицію Америки. Все буде від цього залежати – росіяни зважають на американську силу. Саме на силу», – наголосив він.

Також президент зазначив, що продовжується координація з європейськими партнерами. «Говорив сьогодні з Президентом Франції Макроном. Команда також контактує. Різниця в часі з Аляскою – 11 годин, тож завтрашній день для всіх у Європі почнеться рано. Готуємося до відповідних розмов. Росія має закінчити війну, яку сама ж і почала, і затягувала на роки. Припинення вбивств потрібне. Зустріч лідерів потрібна. Щонайменше – Україна, Америка, російська сторона, і саме в такому форматі можливі ефективні рішення. Гарантії безпеки потрібні. Тривалий мир дуже потрібен. Усі знають ключові цілі», – наголосив він.

Також президент повідомив, що провів Ставку, на якій обговорювали ситуацію на фронті, забезпечення армії, а також довгострокові плани: армія має бути контрактною, і перехід до саме цього має початись уже зараз.

«Головком доповів про наші активні дії – усі напрямки, і особливо Покровський та Запорізький напрямки. Українські воїни вичищають від окупанта позиції в районі Добропілля, і це дуже важливо. Є результати. Російський намір був показати силу перед Аляскою, і фактично для окупанта це закінчується його знищенням», – повідомив Володимир Зеленський.

Він подякував 79-й і 82-й десантно-штурмовим бригадам, які воюють на напрямку Добропілля, а також другому батальйону 92-ї окремої штурмової бригади, 14-й бригаді оперативного призначення Національної гвардії України, хлопцям з «Азова», 32-й окремій механізованій бригаді, 38-й бригаді морської піхоти, 1-му та 425-му штурмовим полкам й 95-й бригаді та 225-му штурмовому полку.

«Сьогодні ж провів нараду з нашими дипломатами: Міністерство закордонних справ, команда Офісу. Ми розраховуємо на парламентську дипломатію – подякував сьогодні голові парламенту Руслану Стефанчуку за його активність. Зараз маємо на наступні місяці оновити план зовнішньополітичної роботи. Доручив провести аудит роботи з партнерами в межах оборонних коаліцій, коаліцій стійкості – усіх наших домовленостей. Усе має працювати», – повідомив президент.

«Дякую всім, хто з нами, з нашим народом, хто з Україною! Дякую всім, хто працює на незалежність нашої держави, на наші сильні позиції», – резюмував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський провів нараду з представниками Кабінету міністрів, Офісу президента та секретарем РНБО Рустемом Умєровим. Він доручив оновити план зовнішньополітичної роботи на період до кінця року.

Президент заявив, що сподівається на те, що зустріч американського лідера Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна вплине на досягнення миру в Україні.