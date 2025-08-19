Головна Світ Політика
Зеленський прокоментував угоду щодо озброєння на $90 млрд

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Зеленський прокоментував угоду щодо озброєння на $90 млрд
За словами Зеленського, першою частиною гарантій безпеки для України має стати сильна армія
Зеленський наголосив, що навіть після завершення війни важливо не допустити скорочення армії через фінансові труднощі

Президент України Володимир Зеленський прокоментував публікації ЗМІ щодо можливих домовленостей про закупівлю озброєння. Він уточнив, що йдеться про пакет українських пропозицій на суму $90 млрд, який розглядається як складова майбутніх гарантій безпеки. За його словами, деталі цієї ініціативи мають бути опрацьовані протягом найближчих десяти днів. Про це глава держави сказав на брифінгу після переговорів у Білому домі, передає «Главком».

Зеленський пояснив, що йдеться про американське озброєння, яке Україна не виробляє самостійно, зокрема літаки та системи протиповітряної оборони. Водночас він повідомив про домовленість із президентом США щодо закупівлі українських безпілотників після відкриття їхнього експорту.

Президент підкреслив, що першою і ключовою складовою гарантій безпеки для України має стати власна «сильна армія», основу якої становлять військо та стабільне грошове забезпечення. Він наголосив, що навіть після завершення війни важливо не допустити скорочення армії через фінансові труднощі. У цьому контексті президент акцентував на потребі зовнішньої підтримки, зокрема з боку європейських партнерів.

Раніше Financial Times писало, що Україна пропонує угоду, яка передбачає закупівлю американської зброї на 100 мільярдів доларів в обмін на гарантії безпеки з боку США.

Нагадаємо, у Білому домі відбулась зустріч президента Трампа та президента Зеленського. Лідери двох країн спочатку спілкуватися в Овальному кабінеті. Політики виголосили вітальні промови та відповідали на питання журналістів. Після цього вони провели вже закриті перемовини.

Згодом президенти США та Росії провели зустріч з європейськими лідерами. Зокрема, на зустрічі були присутні президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, президент Франції Еммануель Макрон, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні, президент Фінляндії Александр Стубб та генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Спільного брифінгу за підсумками зустрічі не було, але перед переговорами за зачиненими дверима, політики поспілкувались та озвучили декілька заяв. Йшлося про гарантії безпеки для України, зустріч на рівні лідерів США, Росії та України, а також вони висловлювались про непохитну підтримку України. «Главком» зібрав головні тези учасників зустрічі.

До слова, президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін провели телефонну розмову. Трамп подзвонив Путіну після переговорів з європейськими лідерами та Зеленським. Американський лідер зазначив, що вже розпочалась підготовка для зустрічі Зеленського з Путіним, а після цього пройде тристороння зустріч США, Росії та України.

Помічник російського диктатора Путіна Юрій Ушаков підтвердив, що президент США Дональд Трамп та очільник Кремля Володимир Путін провели телефонну розмову. Він зазначив, що діалог президентів тривав майже 40 хвилин.

