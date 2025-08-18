Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти штурмують українські позиції з прапором США (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Окупанти штурмують українські позиції з прапором США (відео)
Росіяни начепили американський прапор на БТР
фото: скриншот з відео

Керівник Офісу президента відреагував на відео

Російська пропаганда показала штурм окупантів з прапором США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на відповідне відео.

«Трофейний американський БТР М113 з прапорами Росії та США мчить у бій в районі Запорізького села Мала Токмачка», – написали пропагандисти.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак прокоментував відео: «А це як розуміти? Російські пропагандисти демонструють відео, на якому російська техніка йде на штурм з прапорами Росії та США. Фактично росіяни використовують у власній терористичній, загарбницькій війні із вбивствами цивільних людей символіку Сполучених Штатів. Максимальне нахабство».

Нагадаємо, вчора загарбники завдали по території України чотирьох ракетних ударів чотирма ракетами та 80 авіаційних ударів, скинувши 152 керовані авіаційні бомби. Крім цього, залучили для ураження 5132 дронів-камікадзе та здійснили 5173 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 73 – з реактивних систем залпового вогню.

Як повідомлялося, росіяни перекидають свої військові частини з безперспективного для них Сумського напрямку до Запоріжжя. Про це, як пише «Главком», розповів Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський.

Читайте також:

Теги: окупанти війна Андрій Єрмак фронт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Інформацію про «плани» Росії збільшити виробництво ударних дронів треба сприймати критично
Інформацію про «плани» Росії збільшити виробництво ударних дронів треба сприймати критично
24 липня, 13:10
На території частини помічено велику кількість військовослужбовців із пораненнями
«Атеш» виявив польовий госпіталь у бригаді морпіхів РФ в Севастополі
19 липня, 10:17
Голова Сумської ОВА Олег Григоров закликав мешканців регіону до максимальної обережності
Сумська ОВА попереджає про новий метод мінувань від окупантів
5 серпня, 18:24
Ситуація на фронті 8 серпня
Лінія фронту станом на 8 серпня 2025. Зведення Генштабу
8 серпня, 22:38
Коваленко розповів, навіщо Путін задумався про припинення вогню у повітрі
Глава ЦПД пояснив, навіщо Росії потрібне повітряне перемир'я
6 серпня, 13:46
У 2024 році Давид Ярина став на захист Батьківщини від вторгнення російських окупантів
Загинув за тиждень до дня народження. Згадаймо 19-річного Давида Ярину
14 серпня, 09:00
Сергій Лещенко визвірився на колишніх колег «Української правди», які оприлюднили цитати Єрмака
«Вірний пес Єрмака», «ворожа «Українська правда». Лещенко спровокував скандал у мережі
13 серпня, 16:14
Ольга Рукавішнікова зуміла відновитися після важкого поранення за два місяці
Військова після важкого поранення розповіла, що відчувала, будучи у комі
16 серпня, 21:15
Федоров заявив про ажіотаж на ринку будівельних матеріалів
Хто нажився на зведенні фортифікацій під Запоріжжям? Очільник військової адміністрації прокоментував розслідування
16 серпня, 18:01

Події в Україні

Росія вбила у Харкові цілу родину
Росія вбила у Харкові цілу родину
Пожежа знищила секцію електровоза вантажного потяга на Рівненщині (фото)
Пожежа знищила секцію електровоза вантажного потяга на Рівненщині (фото)
Окупанти штурмують українські позиції з прапором США (відео)
Окупанти штурмують українські позиції з прапором США (відео)
У Запоріжжі з провалля, утвореного вибухом, витягли людину з опіками – ОВА
У Запоріжжі з провалля, утвореного вибухом, витягли людину з опіками – ОВА
Атака на Харків: є загиблі, серед них дитина (оновлено)
Атака на Харків: є загиблі, серед них дитина (оновлено)
Окупанти вдарили по Запоріжжю: є поранені (оновлено)
Окупанти вдарили по Запоріжжю: є поранені (оновлено)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
278K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 серпня: ситуація на фронті
110K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 серпня 2025
26K
Рубіо назвав єдиний спосіб досягти угоди між Україною та РФ
13K
Чемпіон і воїн Роман Кривицький: Що у федерації карате робить особа, яка була у Кадирова?
3277
Трамп зробив гучну заяву про війну в Україні перед зустріччю з Зеленським
2223
Аляска. Без емоцій

Новини

Курс валют на 18 серпня: скільки коштують долар та євро
Сьогодні, 10:28
Херсонщину атакувано з артилерії та дронів: поранені 13 людей
16 серпня, 14:08
Ядерну зброю треба було віддавати США, а не Росії, – Ющенко
15 серпня, 07:39
Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
12 серпня, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
12 серпня, 04:30
Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
11 серпня, 10:57

Прес-релізи

Мистецтво з передової: у Києві відкривається виставка воїна-художника Юрія Погребняка
Мистецтво з передової: у Києві відкривається виставка воїна-художника Юрія Погребняка
16 серпня, 17:10
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua