Окупанти штурмують українські позиції з прапором США (відео)

Керівник Офісу президента відреагував на відео

Російська пропаганда показала штурм окупантів з прапором США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на відповідне відео.

«Трофейний американський БТР М113 з прапорами Росії та США мчить у бій в районі Запорізького села Мала Токмачка», – написали пропагандисти.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак прокоментував відео: «А це як розуміти? Російські пропагандисти демонструють відео, на якому російська техніка йде на штурм з прапорами Росії та США. Фактично росіяни використовують у власній терористичній, загарбницькій війні із вбивствами цивільних людей символіку Сполучених Штатів. Максимальне нахабство».

Нагадаємо, вчора загарбники завдали по території України чотирьох ракетних ударів чотирма ракетами та 80 авіаційних ударів, скинувши 152 керовані авіаційні бомби. Крім цього, залучили для ураження 5132 дронів-камікадзе та здійснили 5173 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 73 – з реактивних систем залпового вогню.

Як повідомлялося, росіяни перекидають свої військові частини з безперспективного для них Сумського напрямку до Запоріжжя. Про це, як пише «Главком», розповів Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський.