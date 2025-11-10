Головна Країна Події в Україні
РФ вдарила по Сумщині: є поранені (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
РФ вдарила по Сумщині: є поранені (фото)
Поліцейські працюють на місцях ударів
фото: Національна поліція України

Пошкоджено три багатоквартирні житлові будинки, сім приватних домоволодінь

У ніч на 10 листопада та впродовж доби російські війська завдали чергових ударів по території Сумської області. Під вогнем опинилися населені пункти Сумського, Конотопського, Охтирського, Шосткинського та Роменського районів, є поранені люди та значні пошкодження цивільної інфраструктури. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національну поліцію України.

За наявною інформацією, у результаті обстрілів поранено двоє людей. Пошкоджено три багатоквартирні житлові будинки, сім приватних домоволодінь, чотири складські приміщення, лінії електропередач, два гаражі, господарчу споруду, легковий та вантажний автомобілі.

Поліцейські продовжують працювати на місцях ударів: фіксують руйнування, опитують свідків, збирають уламки боєприпасів та інші речові докази. 

Нагадаємо, триває 1356-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: Національна поліція України війна Сумщина

