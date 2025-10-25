Головна Світ Політика
Стубб: Росіяни намагаються вплинути на позицію Трампа щодо України

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Стубб: Росіяни намагаються вплинути на позицію Трампа щодо України
Стубб попередив, що росіяни намагаються нав'язати Трампу позицію Путіна
фото з відкритих джерел

Президент Фінляндії Александр Стубб закликав партнерів України підтримувати постійний діалог з США, аби росіяни не були єдини, хто говорить із Трампом

Президент Фінляндії Александр Стубб попередив європейських союзників про спроби Москви вплинути на президента США Дональда Трампа. Як повідомляє The Telegraph, глава Фінляндії заявив, що «росіяни кружляють навколо Трампа», намагаючись переконати його прийняти пропозиції Володимира Путіна щодо завершення війни в Україні, інформує «Главком».

Під час зустрічі «коаліції охочих» Стубб закликав партнерів України підтримувати постійний діалог із Білим домом, аби, за його словами, «ворог не був єдиним, хто говорить із Трампом». Він зазначив, що американський лідер наразі задоволений участю Європи у своїх зусиллях із припинення війни, однак навколо нього знову активізувалися російські емісари.

Попередження Стубба пролунало після того, як спеціальний посланець Кремля Кирило Дмитрієв прибув до Вашингтона, щоб спробувати послабити нові санкції США проти компаній «Роснафта» та «Лукойл».

Європейські союзники побоюються, що Москва намагається схилити Трампа до підтримки ідеї припинення вогню в Україні в обмін на територіальні поступки Києва. Зазначається, що Трамп уже скасував заплановану зустріч із Путіним у Будапешті після того, як російський лідер відмовився від компромісу щодо вимоги передати частину Донбасу.

Наразі коаліція союзників працює над планом, запропонованим прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Документ передбачає:

  • обмеження експорту російських енергоносіїв;
  • використання заморожених активів РФ для підтримки України;
  • посилення систем протиповітряної оборони;
  • збільшення військового тиску на Москву;
  • фінансування оборони Києва за рахунок кредиту на €140 млрд.

ЄС планує завершити узгодження цієї стратегії до грудня, попри опір Бельгії, яка володіє більшістю заморожених російських активів.

Тим часом Дмитрієв у коментарі CNN заявив, що Росія, США та Україна «наближаються до дипломатичного пакту». Київ водночас наполягає, що жодна частина української території не може бути визнана російською.

Як повідомлялося, головний економічний представник Росії Кирило Дмитрієв прибув до США для проведення «офіційних» переговорів. Це сталося лише через кілька днів після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про жорсткі нові санкції проти РФ.

За інформацією джерел, Кирило Дмитрієв, глава Російського фонду прямих інвестицій (RDIF) і спеціальний посланець Кремля, має зустрітися з представниками адміністрації Трампа, «щоб продовжити обговорення відносин між США і Росією».

Нагадаємо, міністерство фінансів США оголосило про запровадження нових санкцій проти Російської Федерації через «відсутність у Москви серйозних намірів щодо мирного врегулювання війни в Україні». Нові обмеження посилюють тиск на російський енергетичний сектор і мають на меті скоротити прибутки Кремля, які використовуються для фінансування військових дій та підтримки ослабленої економіки.

Згодом російський диктатор Володимир Путін назвав нові санкції США проти РФ спробою чинити тиск на країну. 

