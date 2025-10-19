Поліг під час виконання бойового завдання на Донеччині. Згадаймо Андрія Мацяха

Андрій Мацях цікавився медициною – у стрілецькому батальйоні був бойовим медиком, врятував багатьох побратимів

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Андрія Мацяха.

Життя 30-річного сержанта поліції Андрія Мацяха обірвалося 11 жовтня 2025 року у ході виконання бойового завдання на Донеччині. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Рівненську обласну раду.

Народився Андрій Мацях 9 лютого 1995 року у Рівному. Навчався у місцевій 1-й школі, згодом здобував середню освіту у Шпанові. Потім було навчання в 11-му училищі Рівного та вступ до Тернопільського національного технічного університету.

У мирному житті Андрій любив грати у футбол, відвідував тренажерний зал, постійно тримав себе у хорошій фізичній формі.

Строкову військову службу чоловік проходив у лавах Нацгвардії. У цивільному житті деякий час працював енергетиком, згодом у поліції охорони та Національній поліції України.

Андрй Мацях цікавився медициною – у стрілецькому батальйоні був бойовим медиком, врятував багатьох побратимів фото: Рівненська міська рада/Facebook

Вже під час повномасштабного вторгнення регулярно виїздив у найгарячіші напрямки фронту. Андрій цікавився медициною – у стрілецькому батальйоні був бойовим медиком, врятував багатьох побратимів.

Поховали Андрія Мацяха 14 жовтня 2025 року на кладовищі села Шпанів Рівненського району.

Військовий тримає траурний портрет Андрія Мацяха фото: Рівненська міська рада/Facebook

Колеги правоохоронці прощаються з Андрієм Мацяхом фото: Рівненська міська рада/Facebook

Прощання з Андрієм Мацяхом фото: Рівненська міська рада/Facebook

У Андрія Мацяха залишилися мати, батько, дружина та чотирирічний син.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.