Рибалки з Франції передають Україні старі сітки для захисту від дронів

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Рибалки з Франції передають Україні старі сітки для захисту від дронів
У рибальських портах уздовж узбережжя Бретані накопичуються викинуті рибальські сіті
фото: theguardian.com

Бретонська благодійна організація Kernic Solidarités надіслала до України дві партії сіток загальною довжиною 280 км

Рибалки з узбережжя французького регіону Бретані надсилають сіті з кінського волосу, щоб українці могли робити антидроновий захист. Про це пише «Главком» із посиланням на Guardian.

У рибальських портах уздовж узбережжя Бретані накопичуються викинуті рибальські сіті. Термін служби глибоководної сітки становить від 12 до 24 місяців, після чого вона зношується та не придатна для відновлення. Досі проблемою було те, що приблизно 800 тонн сіток щорічно викидали як брухт.

Тепер сітка з кінського волосу, яку колись використовували лише для вилову морського чорта з морського дна, зупиняє російські дрони.

Бретонська благодійна організація Kernic Solidarités надіслала до України дві партії сіток загальною довжиною 280 км для створення антидронових тунелів і захисту військових та цивільного населення поблизу лінії фронту.

«Їм надіслали чимало таких, які вже не використовуються […] Спочатку їх використовували лікарі, які захищали медичні пункти поблизу лінії фронту, але тепер їх використовують на дорогах, мостах, входах до лікарень… Вражає, що щось таке просте працює так добре», – наголосив 70-річний Крістіан Абазію, який відповідає за логістику в Kernic Solidarités.

Президент благодійної організації Жерар Ле Дюфф розповів, що посол України приїздив до Бретані та дякував їм за таку допомогу.

Kernic Solidarités створили після того, як до Ле Дюффа та Абазію звернулися місцеві українці з проханням допомогти з одягом, їжею та медикаментами для громад на батьківщині. 20 волонтерів перевезли дві вантажівки з допомогою на відстань 2300 км до кордону України з Польщею.

«Коли ми дізналися, що Україні потрібні сітки, рибальська спільнота швидко відреагувала», – сказав Ле Дафф.

Жан-Жак Тангі, колишній президент комітету з питань рибальства Фіністера, сказав, що місцеві рибалки раді допомогти українцям.

«Вони пишаються тим, що їхні використані матеріали допоможуть врятувати життя», – наголосив він.

Сотні тонн старих сіток також пожертвували рибалки зі Швеції та Данії.

А втім, як розповів Абазію, асоціація більше не має коштів для більших постачань цього року, тож нині тривають перемовини, щоб Україна відправила вантажівки для вивезення сіток.

Чоловік розповів, що українці, з якими він зустрівся, були зворушені підтримкою прибережних громад Бретані: «Те, що ті, хто займається рибною промисловістю з іншого боку Європи, надсилають сіті, щоб допомогти їм захистити себе, викликало у них сльози на очах».

Нагадаємо, на Оріхівському напрямку, що на Запоріжжі, завершено будівництво першого антидронового тунелю.

Раніше повідомлялося, що українські інженерні війська активно встановлюють тисячі кілометрів антидронових коридорів на логістичних шляхах по всій лінії фронту. Ця ініціатива спрямована на захист українських військ та ключових маршрутів від постійної загрози ворожих безпілотників. Перший антидроновий коридор у Силах оборони з'явився на початку березня 2025 року в прикордонні Сумщини, у районах, куди відійшли українські війська з курського плацдарму, і де Росія намагається вести наступ. З того часу там було створено розгалужену мережу захисних коридорів, що помічають як військові, так і цивільні.

Сітки, або як їх називають мовою військових, захисні екрани, з’явилися в ЗСУ точково ще наприкінці 2022 року, ними на Бахмутському напрямку прикривали дефіцитні на той час артилерійські установки, надані партнерами з НАТО. У медіа можна відшукати фото російського «Ланцета», який при спробі атакувати британсько-американську гаубицю М777 заплутався у захисному покритті, розтягнутому над гарматою, і розколовся навпіл. Це була звичайна капронова сітка з уплетеним у неї сталевим дротом. 

