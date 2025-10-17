Відбудова поруч з лінією фронту. Голова Держагентстава відновлення пояснив, чому вдала пішла на ризик

На Херсонщині 70 людей відкликали заявки на грошову компенсацію і просять державу відбудувати їм нові оселі

Голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин переконаний, що рішення про відбудову села Посад-Покровське на Херсонщині (30-40 км від лінії фронту), ухвалено правильно. «Нам треба втримати українців, щоб вони не виїжджали за кордон», – пояснив логіку влади високопосадовець в інтерв’ю «Главкому».

Сухомлин розповів: коли восени 2024 року очолив Держагентство, у Посад-Покровському працювало три компанії. У середньому, 24 робітники щоденно. Вони не мали дозволів на початок будівельних робіт; неврегульованими були земельні питання. Їм дали три місяці, однак нічого не змінилося. Після чого довелося розірвати договори і оголосити повторні тендери (будівельні роботи оцінюються у майже 2 млрд грн, всього у селі мають з’явитися 362 будинки (263 «з нуля», 99 – капремонт, згідно з постановою Кабміну – «Главком»). Зайшли чотири підрядники, які лише протягом січня-лютого демонтували 176 будинків, постраждалих від обстрілів.

Нині на об’єктах відбудови у Посад-Покровському працює від 360 до 400 працівників. До кінця року здаємо 99 капітально відремонтованих будників. Вже відновлено електропостачання, на фіналі роботи з прокладення мереж води та газу; в роботі на зараз вісім доріг.

«Відверто кажучи, на початках у місцевих мешканців простежувалася зневіра. Частина мешканців подалися на єВідновлення, щоб забрати компенсацію за зруйноване житло. Коли ж побачили темпи будівництва, 70 людей відкликали заявки із єВідновлення і вже хочуть, щоб їм держава відбудувала оселі», – зазначив Сухомлин.

Зведення будинку у Посад-Покровському з «нуля» на 120 «квадратів» (з частково мебльованою кухнею) обходиться державі у 46 тис. грн за кв. м. Оселя на 50 «квадратів» затягне на 62 тис. грн за кв. м.

У цілому, Держагентство разом із Мінрозвитку взялося за п’ять пілотних проєктів комплексного відновлення – відбудова уже згаданих Бородянки і Посад-Покровського, а також населених пунктів Тростянець Сумської області, Циркуни Харківської області та Ягідне на Чернігівщині.

Як повідомляв «Главком», Голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин заявив, що на сьогодні рівень готовності об’єктів із найвищим ступенем захисту, які встановлюються на підстанціях, наблизився до 54%. Ідеться про третій рівень захисту, а саме від ураження ракет та авіації.

Раніше Держагентство відновлення спростувало заяву мера Києва про фінансування укриттів.

«Декілька днів назад ми почули заяви від Києва про те, що місто виділило агентству 2,1 млрд грн на будівництво захисту для стратегічних об’єктів. Грошей нема, не було, і я думаю, що й не буде», – повідомив голова агентства.

За словами Сухомлина, агентство неодноразово повідомляло місту про готовність долучитися до будівництва укриттів, згідно з відповідною постановою уряду №522 від 26 квітня 2024 року, згідно якої агентство може бути залучене до таких проєктів.

Керівник агентства зауважив, що всі підстанції, на яких агентство відновлення забезпечило захист, витримали влучання ворожих засобів ураження і продовжують працювати.