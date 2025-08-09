Головна Країна Події в Україні
РФ вдарила по Україні дронами та ракетами. Скільки цілей знешкодила ППО

Марія Рагуткіна
glavcom.ua
Ворог застосував дрони Shahed та ракети Іскандер-К
фото: ДСНС Харківщини

Вночі окупанти запустили ракети Іскандер-К по Україні

У ніч на 9 серпня окупанти атакували Україну 47-ма ударними дронами типу Shahed та двома крилатими ракетами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, станом на ранок, подавлено 16 ворожих безпілотників типу Shahed та дронів різних типів на півночі та сході країни, а також одну крилату ракету Іскандер-К.

«Ударними БпЛА атаковано прифронтові території Чернігівської, Сумської, Харківської та Донецької областей, ракетами – місто Дніпро», – повідомляють Повітряні сили.

Зафіксовано влучання 31 ударного дрона ворога на 15 локаціях на півночі та сході України.

Авіаційні втрати ворога на 9 серпня 2025 року
Авіаційні втрати ворога на 9 серпня 2025 року
інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

Нагадаємо, у ніч на 9 серпня окупанти знов атакували Україну дронами та ракетами. У Харківській області через ворожий удар виникли численні пожежі в різних районах. Є постраждалі серед цивільного населення.

Також ворог ударив по Балаклійській громаді. Зафіксовано влучання в приватне домоволодіння та нежитлову будівлю, через що виникла пожежа.

Вранці окупанти атакували Дніпро ракетами. Внаслідок обстрілу постраждали три людини: 41-річна жінка і чоловіки 21 та 29 років. Через влучання є руйнування на території підприємства. Також пошкоджень зазнали будівля та автівки.

