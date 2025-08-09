Головна Країна Події в Україні
Нічна атака на Балаклію: влада повідомила наслідки

Іванна Гончар
Іванна Гончар
Нічна атака на Балаклію: влада повідомила наслідки
Пошкоджені будинки внаслідок ворожої атаки
фото: Віталій Карабанов

Внаслідок атаки постраждали люди

Цієї ночі Балаклійська громада вкотре зазнала атаки ударними дронами. Окупанти спрямували БпЛА по центральній частині міста. Про це повідомив очільник Балаклійської МВА Віталій Карабанов, передає «Главком».

Зафіксовано влучання в приватне домоволодіння та нежитлову будівлю. Внаслідок влучання виникла пожежа. Також є пошкодження у прилеглих багатоквартирних будинках.

Нічна атака на Балаклію: влада повідомила наслідки фото 1
фото: Віталій Карабанов

На місці одразу почали працювати всі необхідні екстрені служби, було обстежено територію та ліквідовано пожежу.

«Пошкоджено майно, зруйновані будівлі, люди зазнали серйозного стресу. Ми робимо все, аби надати допомогу постраждалим та якнайшвидше ліквідувати наслідки цього злочину», – написав він.

Нагадаємо, російські терористи атакували ударними дронами місто Чугуїв.

Внаслідок обстрілу БпЛА відомо про двох постраждалих та пошкодження багатоквартирного будинку. На місці працюють профільні служби.

