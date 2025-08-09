Атака на Харківщину: виникли чисельні пожежі

На місцях прильотів працювали понад 120 рятувальників та 32 одиниці техніки

ДСНС України розповіли про масовану атаку БпЛА на Харківщину

Вночі ворог завдав масованого удару безпілотними літальними апаратами по Харківській області, що спричинило численні пожежі в різних районах. Серед цивільного населення є постраждалі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС України.

Внаслідок атаки зафіксовано руйнування в кількох населених пунктах. Найбільш значні пошкодження та пожежі сталися у:

Чугуївському районі: у селищі Клугіно-Башкирівка ворожий БпЛА влучив у житловий будинок, спричинивши пожежі у квартирах на першому та четвертому поверхах. В результаті атаки постраждали 6 людей, серед яких дитина 2010 року народження.

фото: ДСНС України

Богодухівському районі: у місті Золочів горіла адміністративна будівля лікарні. Інформації про постраждалих немає.

фото: ДСНС України

Ізюмському районі: у Балаклії зайнялися адміністративна будівля та приватний будинок. У Калиновому пожежі сталися в навчальному закладі та клубі. Обійшлося без постраждалих.

фото: ДСНС України

Куп’янському районі: у Шевченковому вогонь охопив класи навчального закладу, гуртожиток, гаражі та три автівки. У Одрадному було пошкоджено дах зерносховища, де загорілося розлите паливо. У Млинках виникла пожежа в будівлі лікарні та господарчій споруді.

фото: ДСНС України

На місцях прильотів працювали понад 120 рятувальників та 32 одиниці техніки, включаючи медичні та піротехнічні розрахунки, а також місцеві пожежні команди. Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки атаки.

Нагадаємо, у ніч на 9 серпня російські терористи атакували ударними дронами Харківщину.