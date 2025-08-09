Атака на Харківщину: виникли чисельні пожежі
ДСНС України розповіли про масовану атаку БпЛА на Харківщину
Вночі ворог завдав масованого удару безпілотними літальними апаратами по Харківській області, що спричинило численні пожежі в різних районах. Серед цивільного населення є постраждалі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС України.
Внаслідок атаки зафіксовано руйнування в кількох населених пунктах. Найбільш значні пошкодження та пожежі сталися у:
Чугуївському районі: у селищі Клугіно-Башкирівка ворожий БпЛА влучив у житловий будинок, спричинивши пожежі у квартирах на першому та четвертому поверхах. В результаті атаки постраждали 6 людей, серед яких дитина 2010 року народження.
Богодухівському районі: у місті Золочів горіла адміністративна будівля лікарні. Інформації про постраждалих немає.
Ізюмському районі: у Балаклії зайнялися адміністративна будівля та приватний будинок. У Калиновому пожежі сталися в навчальному закладі та клубі. Обійшлося без постраждалих.
Куп’янському районі: у Шевченковому вогонь охопив класи навчального закладу, гуртожиток, гаражі та три автівки. У Одрадному було пошкоджено дах зерносховища, де загорілося розлите паливо. У Млинках виникла пожежа в будівлі лікарні та господарчій споруді.
На місцях прильотів працювали понад 120 рятувальників та 32 одиниці техніки, включаючи медичні та піротехнічні розрахунки, а також місцеві пожежні команди. Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки атаки.
Нагадаємо, у ніч на 9 серпня російські терористи атакували ударними дронами Харківщину.