Атака на Харківщину: виникли чисельні пожежі

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич

На місцях прильотів працювали понад 120 рятувальників та 32 одиниці техніки
фото: ДСНС України

ДСНС України розповіли про масовану атаку БпЛА на Харківщину

Вночі ворог завдав масованого удару безпілотними літальними апаратами по Харківській області, що спричинило численні пожежі в різних районах. Серед цивільного населення є постраждалі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС України.

Внаслідок атаки зафіксовано руйнування в кількох населених пунктах. Найбільш значні пошкодження та пожежі сталися у:

Чугуївському районі: у селищі Клугіно-Башкирівка ворожий БпЛА влучив у житловий будинок, спричинивши пожежі у квартирах на першому та четвертому поверхах. В результаті атаки постраждали 6 людей, серед яких дитина 2010 року народження.

Атака на Харківщину: виникли чисельні пожежі фото 1
фото: ДСНС України

Богодухівському районі: у місті Золочів горіла адміністративна будівля лікарні. Інформації про постраждалих немає.

Атака на Харківщину: виникли чисельні пожежі фото 2
фото: ДСНС України

Ізюмському районі: у Балаклії зайнялися адміністративна будівля та приватний будинок. У Калиновому пожежі сталися в навчальному закладі та клубі. Обійшлося без постраждалих.

Атака на Харківщину: виникли чисельні пожежі фото 3
фото: ДСНС України

Куп’янському районі: у Шевченковому вогонь охопив класи навчального закладу, гуртожиток, гаражі та три автівки. У Одрадному було пошкоджено дах зерносховища, де загорілося розлите паливо. У Млинках виникла пожежа в будівлі лікарні та господарчій споруді.

Атака на Харківщину: виникли чисельні пожежі фото 4
фото: ДСНС України

На місцях прильотів працювали понад 120 рятувальників та 32 одиниці техніки, включаючи медичні та піротехнічні розрахунки, а також місцеві пожежні команди. Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки атаки.

Нагадаємо, у ніч на 9 серпня російські терористи атакували ударними дронами Харківщину.

