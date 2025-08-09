Головна Країна Події в Україні
Окупанти вдарили по Дніпру ракетами: є постраждалі

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Окупанти вдарили по Дніпру ракетами: є постраждалі
Наслідки обстрілу у Дніпрі
фото: Сергій Лисак

Троє людей постраждало внаслідок атаки

Вранці, 9 серпня російські терористи здійснили ракетну атаку на Дніпро. Наслідки повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає «Главком».

Внаслідок російського обстрілу постраждало троє людей: 41-річна жінка і чоловіки 21 та 29 років. Їх госпіталізували до лікарні у стані середньої тяжкості.

Окупанти вдарили по Дніпру ракетами: є постраждалі фото 1
фото: Сергій Лисак

Через ворожі влучання зафіксовані руйнування на території підприємства. Також потрощені й авто, будівля, що не експлуатувалася, там виникла пожежа.

Лисак повідомив, що цієї ночі і вранці продовжувалися атаки на Нікопольщину. Агресор застосовував артилерію і БпЛА. Тероризував Нікополь, Мирівську, Марганецьку, Покровську – міську та сільську – громади.

Нагадаємо, цієї ночі Балаклійська громада вкотре зазнала атаки ударними дронами. Окупанти спрямували БпЛА по центральній частині міста. 

Зафіксовано влучання в приватне домоволодіння та нежитлову будівлю. Внаслідок влучання виникла пожежа. Також є пошкодження у прилеглих багатоквартирних будинках.

Також російські терористи атакували ударними дронами місто Чугуїв.

Внаслідок обстрілу БпЛА відомо про двох постраждалих та пошкодження багатоквартирного будинку. На місці працюють профільні служби.

