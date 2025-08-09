Атака на Харківщину, Трамп назвав дату зустрічі з Путіним: головне за ніч

Трамп та Путін проведуть зустріч на Алясці 15 серпня

Лідери Азербайджану та Вірменії підписали у Білому домі мирну угоду, атака на Харківщину та Дніпро, заяви Трампа про переговори з Путіним.

«Главком» зібрав головні події ночі проти 9 серпня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Обстріл Харківщини

Балаклія

Цієї ночі Балаклійська громада вкотре зазнала атаки ударними дронами. Окупанти спрямували БпЛА по центральній частині міста.

Зафіксовано влучання в приватне домоволодіння та нежитлову будівлю. Внаслідок влучання виникла пожежа. Також є пошкодження у прилеглих багатоквартирних будинках.

На місці одразу почали працювати всі необхідні екстрені служби, було обстежено територію та ліквідовано пожежу.

Чугуїв

У ніч на 9 серпня російські терористи атакували ударними дронами Харківщину.

Цієї ночі Харківщина опинилась під обстрілом ворога, а саме місто Чугуїв. Ворог атакував Чугуїв ударними дронами.

Внаслідок обстрілу БпЛА відомо про двох постраждалих та пошкодження багатоквартирного будинку. На місці працюють профільні служби.

Мирна угода між Азербайджаном та Вірменією

Президент Азербайджану Ільхам Алієв та прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян підписали у Білому домі мирну угоду за посередництва президента США Дональда Трампа.

Наступним кроком стане ратифікація документа парламентами обох держав, що стане остаточним етапом у встановленні тривалого миру між Вірменією та Азербайджаном.

Ключовим елементом домовленостей стало створення нового транзитного коридору через територію Вірменії, який з’єднає материковий Азербайджан із його анклавом Нахічевань.

США отримають ексклюзивні права на розвиток інфраструктури цього маршруту. Угода також означає суттєве послаблення впливу Росії на Південному Кавказі.

Заяви Трампа

Президент США Дональд Трамп заявив, що в рамках мирної угоди між Україною та Росією відбудеться «деякий обмін територіями на благо обох сторін».

Репортер уточнив, чи відбудеться зустріч російського диктатора Володимира Путіна, президента України Володимира Зеленського та президента Трампа.

Американський лідер коротко відповів: «Я думаю, що у нас є шанс».

Зустріч Трампа з Путіним

Президент США Дональд Трамп назвав місце, де вони з диктатором Володимиром Путіним проведуть переговори.

Американський лідер офіційно повідомив, що зустріч відбудеться 15 серпня на Алясці.

«Дуже очікувана зустріч між мною, як президентом Сполучених Штатів Америки, та президентом Володимиром Путіним, з Росії, відбудеться наступної п’ятниці, 15 серпня 2025 року, у великому штаті Аляска. Додаткові подробиці буде оголошено пізніше. Дякую за вашу увагу до цього питання!»

Реакція Кремля

Помічник російського диктатора Юрій Ушаков підтвердив, що зустріч диктатора Володимира Путіна і президента США Дональда Трампа відбудеться 15 серпня на Алясці.

Ушаков пояснив, що Росія і США близькі сусіди, тому «цілком логічно, що саміт лідерів пройде на Алясці».

Повідомляється, що під час саміту лідери зосередяться на обговоренні варіантів довгострокового врегулювання війни проти України.

За словами Ушакова, Москва очікує, що наступна після Аляски зустріч Путіна і Трампа відбудеться в РФ. Він зазначив, що президенту США передано запрошення.