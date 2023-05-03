Що робити українцям на окупованих територіях з паспортами РФ? Лубінець посперечався з Верещук

Посадовці закликають українців на окупованих територіях піклуватися про свою безпеку та брати паспорти РФ, якщо це допоможе уникнути репресій

Україна не буде переслідувати громадян, які пасивно отримали «російське громадянство»

Віцепрем'єр-міністр із питань реінтеграції ТОТ Ірина Верещук порадила українським громадянам на окупованих територіях відмовлятися від оформлення російських паспортів, проте уповноважений ВР із прав людини Дмитро Лубінець не згоден із такою думкою. Про це він заявив 2 квітня в ефірі національного телемарафону.

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«Я не знаю, з яких міркувань хтось виходить, коли робляться такі заяви. На мою думку, після такої заяви, я знаю точно, що це може використовуватися в міжнародних судах проти України. Тому що, якщо ми закликали залишатися громадянами України, то ми як держава визнаємо, що ми можемо забезпечувати всі права громадян України на цій території», – сказав Лубінець.

За словами Лубінця, якщо в людей немає можливості виїхати з окупованої території, то не треба відмовлятися від отримання російських паспортів, оскільки це пов'язано з безпекою і життям українських громадян.

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Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк пояснив, що в цих заявах немає суперечностей.

«Якщо ви маєте змогу не отримувати російський паспорт, намагайтеся не отримувати. Якщо вам необхідно взяти російський паспорт, щоб уникнути репресій, катувань, – беріть», – підкреслив Подоляк.

Україна не буде переслідувати громадян, які пасивно отримали «російське громадянство». Ключове – пасивно, під жорстким примусом. Бо це одна з важливих технологій залякування з боку РФ і безумовна ознака системного геноцидного формату війни. При цьому посадовець наголосив, що кожен, хто активно сприяв окупантам, обіймав посади в окупаційних адміністраціях, допомагав в організації так званих «референдумів» і «під камери» брав російські паспорти, відповідатиме перед законом.

Нагадаємо, що РФ продовжує насаджувати так звану паспортизацію громадянам України на окупованих територіях. Так, в окремих населених пунктах Каховського району Херсонської області російські окупанти змушують людей перереєстровувати транспортні засоби за російськими нормативно-правовими актами, для чого власникам потрібно мати російські паспорти.

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Раніше повідомлялося, що на окупованих територіях півдня України російські загарбники проводять примусову паспортизацію місцевих жителів і погрожують відбирати дітей у батьків, які відмовляються брати паспорт РФ.