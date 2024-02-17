В окупованому Мелітополі прогримів вибух на дитячих спортивних змаганнях

Очільник регіону розповів про цинічні методи російських загарбників

У тимчасово окупованому Мелітополі під час проведення змагань у спортивному комплексі було чутно потужний вибух. Дітей терміново було евакуйовано з будівлі. Про це повідомив глава Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram.

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«Російські окупанти не тільки безперестанку завдають авіаційних ударів по підконтрольній Україні території, вони ще й самі створюють «надзвичайні ситуації» на тимчасово окупованих територіях», – написав очільник регіону.

За повідомленнями мешканців міста, сьогодні під час проведення спортивних змагань у мелітопольському спортивному комплексі № 3 було чутно потужний вибух, який незабаром почав супроводжуватись терміновою евакуацією дітей із будівлі.

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«На місце приїхали швидкі та «милиция». Будівля, звісно, оточена, віконне скло вилетіло. Окупанти використовують будь-які методи, навіть цинічні. Сьогодні їх мішенню стали діти…», – зазначив Федоров.

Нагадаємо, що під час повітряної тривоги в суботу 17 лютого в Запорізькому районі пролунав вибух. Попередньо, ворог поцілив в обʼєкт інфраструктури.

Крім того, російські загарбники вранці 17 лютого атакували Нікопольський район Дніпропетровської області безпілотниками. Ворожий дрон вгатив в автомобіль із цивільними, тяжкі поранення отримали двоє людей.

До слова, триває 724-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 90 бойових зіткнень.