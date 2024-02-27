ЗСУ розвідали, де ворог розмістив пускові установки ракет «Онікс» у Криму

Ракети типу «Онікс» мають особливі характеристики – це протикорабельні ракети, які йдуть на дуже низькій висоті, складній для виявлення

Силам оборони відомо, де в Криму розташовано ворожі берегові ракетні комплекси «Бастіон-П» з яких окупанти запускають ракети «Онікс». Українські воїни готові протидіяти цим складним цілям. Про це розповіла керівник об’єднаного пресцентру Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюкв ефірі телемарафону «Єдині новини».

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Головне, що нам відомо, де вони, а те, що росіяни будуть їх застосовувати, це очевидно, оскільки це один з тих способів тиску, якому дуже складно протидіяти. Тому що ракети типу «Онікс» мають особливі характеристики – це протикорабельні ракети, які йдуть на дуже низькій висоті, складній для виявлення, і протидіяти їм можуть тільки особливі комплекси ППО», – зазначила Гуменюк.

Вона додала, що і ракети до них ворог економить, тому що «свого часу бавовна завітала на місце збереження подібних ракет».

Будь ласка, читайте текст після реклами

За її словами, ворог може застосовувати такі ракети в комбінації з іншими засобами ураження, зокрема, активізувалось використання балістичних ракет й інших ракет, які дуже складно збивати.

Раніше партизани виявили місце розташування окупантів у Криму. Також партизани показали систему оборони росіян у Криму. Розвідники з'ясували, що вздовж бухти Ярилгач обладнана система укріплень. Пляж заповнений військовими, на кожних 100 метрів на ньому встановлено пости.