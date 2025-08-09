РФ завдала повторного удару по маршрутці в Херсоні: постраждали поліцейські

Поліцейські отримали контузії, коли діставали тіла загиблих з автобусу

Російські окупанти вдень, 9 серпня, завдали повторного удару по маршрутному дроном по маршрутці в передмісті Херсона. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Національної поліції України.

«Під час спроби поліцейськими дістати з салону автобуса тіла загиблих сталося повторне влучання FPV-дрону в транспортний засіб. В результаті троє працівників поліції отримали контузії», – повідомляє Нацполіція.

Слідчі дії на місці чергового воєнного злочину російських окупантів проти цивільного населення тривають.

Поліція також повідомляє, що правоохоронці після першого влучання одразу доправили усіх поранених та неушкоджених пасажирів до укриття, після чого евакуаційні автомобілі поліції, карети «швидкої» та небайдужі водії перевезли їх до Херсона.

Нагадаємо, вранці російські загарбники скинули вибухівку з безпілотника на маршрутний автобус, який рухався у передмісті Херсона. Внаслідок удару загинули дві людини, ще 16 цивільних отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Серед постраждалих дві людини перебувають у важкому стані. Херсонська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину.

Також росіяни вночі та зранку атакували українські населені пункті дронами та ракетами. За даними Повітряних сил ЗСУ, окупанти запустили 47 ударних дронів та дві ракети Іскандер-К. Перехоплено 16 ворожих безпілотників та одну крилату ракету.

Окупанти атакували Харківщину, Балаклію та Дніпро. У Харківській області постраждало цивільне населення, виникли численні пожежі в різних районах.

У Балаклії через влучання в центрі міста пошкоджено приватне домоволодіння та нежитлову будівлю. Там також виникли пожежі, пошкоджено майно, зруйновані будівлі.

По Дніпру окупанти запустили ракети. Постраждали три особи, є руйнування на території підприємства. Також було атаковано Нікопольщину. Агресор застосовував артилерію і дрони.